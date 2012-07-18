به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دشتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تبیین طرح تربیت مهدوی با حضور اصحاب رسانه و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: کمترین کاری که در عصر حاضر باید انجام دهیم، آشنا کردن جوانان با فرهنگ مهدویت است.

وی گفت: با آشنا شدن دانش آموزان و جوانان با فرهنگ مهدویت، این قشر در برابر دام های گسترده شده بیمه خواهند شد و کمتر شاهد گمراهی آنان نخواهیم بود.

دشتی با اشاره به فعالیت های سازمان دانش آموزی استان یزد در حوزه مهدویت، اظهار داشت: این سازمان از سه سال پیش و با عنوان انجمن معرفت دینی مهدویت به صورت خاص و با همکاری برخی از ادارات و نهاد های استان فعالیت های قابل توجهی در حوزه مهدویت و در سطح استان یزد انجام داده است.

رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد افزود: در طول سال گذشته بیش از 200 نفر از دانش آموزان دختر استان در کلاس های مهدویت که هم اکنون نیز در کانون های فرهنگی تربیتی ام ابیها و فاطمه الزهرا(س) برگزار می شود، شرکت کرده اند.

وی عنوان کرد: با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد و در راستای تحقق این سخن رهبری که امامزادگان ما باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند در محل امامزادگان استان نیز اقدام به تشکیل کلاس ها و دوره های آموزشی مهدویت کرده ایم که در حال برنامه ریزی برای گسترش این کلاسها نیز هستیم.

دشتی با بیان اینکه برای دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های مهدویت، تشویق هایی نیز در نظر گرفته ایم، از جمله این تشویق ها به برگزاری اردوهای زیارتی قم و جمکران، بازدید از مراکز خاص مثل صدا و سیما و فرودگاه، استخر و ... اشاره کرد.