فازسوم پروژه بین المللی ترسیب کربن در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آجای چیبر صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی در بیرجند، اجرای پروژه ترسیب کربن و دستاوردهای حاصل از این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: اجرای فاز سوم این پروژه باید در راستای درآمدزدایی برای مردم برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز این پروژه در خراسان جنوبی، عنوان کرد: اقدامات انجام شده تاکنون در این پروژه بین المللی، زمینه برای درآمدزایی را فراهم کرده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه دستاوردهای اجرای پروژه های پایلوت بین المللی در خراسان جنوبی می تواند به کشورهای جهان نیز صادر شود، افزود: این پروژه به عنوان الگو باید در مرحله اول در کشورهای همسایه به دلیل تاثیرگذاشتن در ایران و خراسان جنوبی اجرا شود.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در تحول مناطق دارد، بیان کرد: اجرای این پروژه به عنوان الگویی از ایران به کشورهای جهان نیز صادر شود.

چیبر با اشاره به اهمیت مشارکت های مردمی در اجرای پروژه های بین المللی، اظهارداشت: باید از ایده ها و نظریات جدید در راستای توسعه و پیشرفت مردم استفاده شود.

معاون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه زمینه برای افزایش درآمد مردم در راستای اجرای این پروژه بین المللی در ایران ایجاد شده است، یادآور شد: اجرای این پروژه در مقیاس بزرگتر در کشور باید اجرا شده و به بحث بازاریابی متصل شود.

نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در ایران نیز در این نشست با اعلام رضایت از اجرای طرح ترسیب کربن در کشور گفت: با همکاری سازمان جنگلها و وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردیم تا به جای دست اندر کاران دولتی بیشتر مردم در اجرای پروژه یاد شده دخالت کنند و از نتایج مثبت آن بهره ببرند.

کنسوئلو ویدال با بیان اینکه اجرای طرح ترسیب کربن محلی برای کسب درآمد مردم شده است، اظهارداشت: در مدت اجرای مرحله نخست این طرح مردم یاد گرفتند که چگونه با آن همکاری کنند.