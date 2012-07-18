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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

واریز حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش 15 درصدی

واریز حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش 15 درصدی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته به طور میانگین حدود 100 هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه شده که این میزان افزایش حقوق آنان نیز محاسبه و اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری 392 هزار و 150 تومان است.

وی گفت: زمان پرداخت مابه التفاوت ناشی از افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگان مربوط به ماههای فروردین ،اردیبهشت وخرداد نیز پس از تامین اعتبار متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی تصریح کرد: بازنشستگان کشوری می توانند از فردا(پنجشنبه ) با مراجعه به بانکهای عامل نسبت به دریافت حقوق جدید خود اقدام نمایند.

به گفته عطاریان در حال حاضر یک میلیون و یک صدوپنجاه هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.

کد مطلب 1653174

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