توسعه پایدار کشور در گرو تقویت فرهنگ نخبه پروری است

به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی علیخانی در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد گفت: توسعه پایدار در کشور در گرو تقویت فرهنگ نخبه پروری و هدایت نخبگان در مجاری اصلی خواهد بود.

وی افزود: جامعه ای که در آن جایی برای نخبگان نباشد هرگز قله های موفقیت و پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی را فتح نخواهد کرد.

علیخانی اظهار داشت: با عنایت ویژه رهبری و دولت نهم و دهم امروز شاهد فعالیت بنیاد نخبگان در 31 استان کشور هستیم و استان البرز نیز از برکت محروم نماند و در دیماه سال گذشته دفتر بنیاد ملی نخبگان در البرز نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

وی گفت: در طول این مدت استان البرز مفتخر به تهیه لیست 200 نفری مورد تائید و رسمی نخبگان شده و این در حالی است که لیست 500 نفری از نخبگان استان در حال بررسی است.

سرپرست بنیاد ملی نخبگان البرز تصریح کرد: جشنواره منطقه ای اختراعات البرز با هدف شناسائی و تقدیر و تجلیل از نخبگان سه استان تهران، البرز و قزوین برگزار شده و در مراحل اولیه ثبت نام 372 نفر در سایت جشنواره ثبت نام کردند.

وی افزود: از این آمار 215 اختراع به تهران، 118 اختراع به البرز و 38 اختراع به استان قزوین اختصاص داشت.

وی اظهار داشت: در ارزیابی اولیه 158 طرح برگزیده شد و در این جشنواره به معرض نمایش در آمده است.

علیخانی گفت: از 158 طرح موجود در جشنواره 88 طرح از تهران، 52 طرح از البرز و شش طرح قزوین هستند.

وی همچنین از حضور 35 شرکت دانش بنیان به منظور عقد قرارداد و تجاری سازی طرح ها برای به کارگیری آنها در جهت تولید داخلی خبر داد.

