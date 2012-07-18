بیش از 100 هزار نفر از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد قم اطعام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه تعداد 190 هزار نفر از نیازمندان تحت پوشش این نهاد در ماه رمضان گذشته اطعام شدند افزود: این طرح با مشارکت خیران و با رقمی معادل چهار میلیارد و 200 میلیون ریال انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای ماه رمضان دستگیری از محرومان است و کمیته امداد به عنوان متولی و خادم نیازمندان در این امر در قالب طرح ها و برنامه هایی از این ظرفیت استفاده می کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: یکی از این زمینه ها بحث اطعام نیازمندان است که در سه شکل انجام می شود.

جلالی ارائه سبد غذایی به نیازمندان را از جمله این روش ها ذکر کرد و اظهار داشت: ارزش هر سبد غذایی 400 هزار ریال است و در کنار این سبد غذایی بن کارت هایی با همین ارزش تهیه شده تا خانواده بتوانند مایحتاج خود را به صورت دلخواه تهیه کنند.

وی طرح سفره های آسمانی را از دیگر روش های ذکر شده نام برد و گفت: در این طرح نیز با مشارکت خیران و نیکوکاران سفره های اطعام برای نیازمندان گسترده می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: این طرح در منازل خیران، مساجد و محل های پیش بینی شده توسط کمیته امداد به اجرا در می آید.

جلالی عنوان داشت: با اینکه در آستانه ماه مبارک قرار داریم و تا امروزعده ای از خیران کمک های نقدی خود را اهدا و تعدادی نیز اطعام نیازمندان را برای مدت 20 شب را تقبل کرده اند.

وی اذعان داشت: ظرفیت اطعام 20 هزار نفر در این ایام فراهم است.