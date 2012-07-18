آمریکا خواستارترمیم روابط آنکارا و تل آویو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ترکیش ویکلی" ، برای افزایش فشارها بر ایران "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا در دیدار خود از سرزمین های اشغالی از "نتانیاهو" نخست وزیررژِیم صهیونیستی خواست تا روابط رژیم صهیونیستی با ترکیه را ترمیم کند.

وی در این دیدارترکیه را سرمایه ای منطقه ای برای غرب و آمریکا خوانده و گفت: مناقشات بین ترکیه و رژِیم صهیونیستی موجب تضعیف تلاش های غرب برای توقف برنامه های هسته ای ایران شده است.

"کلینتون" مقامات این رژِیم را تشویق کرد تا برای افزایش فشارها بر ایران از ترکیه به خاطر ماجرای کشتی "مرمره" عذرخواهی کنند.

گفتنی است در جریان حمله کوماندوهای رژیم صهیونیستی به کشتی ترکیه ای " ماوی مرمره" حدود 10 تن از اتباع ترک که قصد داشتند کمک های بشردوستانه به مردم در محاصره غزه برسانند کشته شدند که ماجرا موجب تیرگی روابط این دو متحد استراتژیک قدیمی شد.