ورود 1.8 میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه



به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدی فاضل پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی معاونان محیط طبیعی ادارات کل محیط زیست سراسر کشور در ارومیه افزود: این میزان آب از سه استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان از آغاز سال آبی جاری وارد دریاچه ارومیه شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های مستمر و مداوم برای اختصاص حق آب دریاچه ارومیه اضافه کرد: در سال آبی آینده نیز افزایش حق آب این حوضه آبی به سطح سه میلیارد و 100 میلیون متر مکعب را در برنامه داریم.

محمدی فاضل اظهار داشت: روش های افزایش حق آب دریاچه ارومیه در قالب بستر عملیاتی با 24 فرآیند در دست اجراست .

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از ابلاغ آئین نامه های جدید در تمام عرصه های حوزه طبیعی تا پایان تابستان امسال خبر داد و افزود: در حال تهیه سند اجرایی برای کلیه فعالیت ها در بخش حفاظت، احیا، پیشگیری از تخریب عرصه های طبیعی و حفظ تنوع زیستی، پایش و ارزیابی وضعیت تنوع در حوزه مناطق حفاظت شده هستیم.

محمدی فاضل افزایش سطح و مشارکت مردمی در حفاظت منابع زیستی را از اولویت های دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست در سالجاری عنوان کرد.

دریاچه ارومیه که طی دهه اخیر با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کرده و به اعتقاد کارشناسان نفسهای آخرش را می کشد، از دو سال گذشته تابستانها به رنگ سرخ گراییده و علامت هشدار برای نجات این زیست بوم را به صدا در می آورد.

افزایش دمای هوا و نزدیک شدن آغاز فصل تابستان امسال نیز آغاز کابوسی دوباره برای دومین دریاچه شور جهان است بطوریکه از هم اکنون مانند دو سال گذشته با کاهش سطح آب، افزایش میزان غلظت نمک و برخی عوامل زیست محیطی رنگ دریاچه ارومیه سرخ شده است.

این در حالی است که طی دو سال گذشته بخشهای محدودی از آب سطح دریاچه سرخ می شد که امسال با گذر از میانگذر دریاچه ارومیه می توان مشاهده کرد که تقریبا همه سطح دریاچه ارومیه سرخ شده و این علامت هشداری نسبت به بحرانی بودن وضعیت و لزوم توجه ویژه به احیای این تالاب بین المللی است.

در این راستا طی سالهای گذشته موضوع نجات دریاچه ارومیه یکی از اولویتهای اصلی دولت بوده که با تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه، طرحهای بارورسازی ابرها، انتقال بین منطقه ای آب، افزایش تسهیلات اجرای طرحهای آبیاری نوین در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، عدم اجرای سد جدید به تصویب رسید، طرحهایی که هم اکنون در مرحله آغاز عملیات اجرایی و یا تعیین پیمانکار برای اجرا هستند.

وجود چاههای غیر مجاز در تخریب برخی از کانلهای شبکه توزیع آب در بین مزارع و اجرا نشدن طرح تجهیز و نوسازی اراضی در داخل شبکه از عمده مشکلات حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بوده و برای حفظ سفره های آب زیرزمینی که یکی از منابع اصلی تامین آب مورد نیاز دریاچه است، باید توجه جدی شود.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر می افتد.