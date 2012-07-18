انتقاد شدید صدر از روند اجرای پزشک خانواده/ سلامت ملی آسیب می بیند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر روز چهارشنبه در چهاردهمین همایش علمی پزشکان عمومی کشور که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: در حال حاضر نزدیک به 54 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود و سهم دولت نزدیک به 25 درصد است.

وی، سهمه بیمه ها از پرداخت هزینه های سلامت را در حدود 20 درصد اعلام کرد و گفت: هرچقدر که تعرفه ها غیرواقعی باشد، هزینه هایی پرداختی از جیب مردم بیشتر می شود. بنابراین هیچ راهی نداریم جز اینکه تعرفه ها را واقعی ببینیم و این کار نیز با افزایش اعتبارات در حوزه سلامت امکان پذیر است.

صدر با عنوان این مطلب که ما حرفهای خودمان را به صورت کارشناسی به وزارت بهداشت اعلام کرده ایم، تاکید کرد: با افزایش خوبی که در زمینه اعتبارات حوزه سلامت در سال 91 صورت گرفته است امیدواریم مثل گذشته درمان مردم در بخش دولتی و دانشگاهی رایگان شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور اشاره کرد و گفت: در چند ماه گذشته به خصوص از ابتدای امسال در مجامع مختلف و طی بیانیه هایی موضع سازمان را در این ارتباط اعلام کرده ایم.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی اساسا با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هیچ مشکلی ندارد و مخالف اجرای آن نیست بلکه ما معتقدیم که روند اجرای برنامه به شیوه فعلی دچار اشکالات اساسی است که به نظام سلامت ملی آسیب می زند.

صدر از استخراج 35 ایراد کارشناسی در اجرای نسخه 02 برنامه پزشک خانواده خبر داد و گفت: اولین مسئله در اجرای این برنامه تامین منابع است. چون اعتباری برای اجرای این برنامه در بودجه 91 دیده نشده و مبالغی که به آن اختصاص داده اند پاسخگو نیست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای استفاده از یک پزشک برای 2500 نفر در برنامه پزشک خانواده، افزود: با این وصف 30 هزار پزشک عمومی درگیر برنامه می شوند و این وضعیت را بحرانی تر می کند.

وی گفت: در کانادا به ازای هر 350 نفر یک پزشک در نظر گرفته شده است.

صدر همچنین از سرانه 1750 تومانی برای پزشک خانواده انتقاد کرد و افزود: با این وضعیت معلوم است که برنامه دچار مشکل خواهد شد و امنیت شغلی را به صورت کلان زیر سئوال می برد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان تاکید کرد: به لحاظ کارشناسی اجرای نسخه 02 را مفید نمی دانیم و معتقدیم به نظام سلامت ملی آسیب می زند.