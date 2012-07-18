کنترل کیفیت و بهداشت آب شرب مازنیها توسط 10 آزمایشگاه مجهز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فکری امروز چهارشنبه در گفتگویی اظهار داشت: 10 آزمایشگاه مجهز در مرکز استان و شهرهای بهشهر، بابل، آمل، نور، نوشهر، تنکابن، رامسر، قائم شهر، سوادکوه در امر کنترل کیفیت آب آشامیدنی شهرهای استان همچنان خدمات رسانی به مردم را در دستور کار قرارداده است.

وی اظهار داشت: این آزمایشگاهها علاوه بر اینکه کنترل کیفیت آب شرب مردم را انجام می دهد این آمادگی را دارد که دیگر خدمات مربوط به مردم استان در زمینه آب را انجام و نتایج آزمایشات انجام شده را در حد قابل قبول واستاندارد اعلام کند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به بعد مسافت شهرها و پراکندگی جمعیت در مازندران افزود: شرکت آب و فاضلاب در راستای تمرکززدایی، نسبت به تجهیز و راه‌ اندازی آزمایشگاه‌های باکتریولوژی در اکثر امورها و آزمایشگاههای مشترک میکروبیولوژی و فیزیکو شیمیایی آب و فاضلاب در شهرهای بزرگ استان اقدام کرده است.

فکری راه اندازی این آزمایشگاه ها را گام مثبتی در راستای تحقق خواسته ها و مطالبات مشترکان شرکت آبفای مازندران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آزمایش سلامت آب در مازندران بر اساس استانداردهای جهانی در حال انجام است گفت: با استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاه نیز با قابلیت اندازه‌ گیری PH، کدورت، هدایت الکتریک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیترات، نیتریت و آمونیاک محقق شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب مازندران از تجهیز و راه اندازی یک آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی سیار در استان خبر داد و اظهار داشت: برای راه اندازی این آزمایشگاهها 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است.