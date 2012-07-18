ایجاد 40 کمپ ترک اعتیاد در آذربایجان شرقی/بهزیستی عهده دار 154 فعالیت

دکتر محمد رضا صادقی امروز چهارشنبه با حضور در محل خبرگزاری مهر گفت: امروز 154 فعالیت بر عهده این سازمان است و هر مشکل نوپدیدی که در جامعه عارض می شود در مجموعه فعالیت های این سازمان تعریف می شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه با وجود بالا بودن ماموریت های محوله این سازمان اهرم های لازم برای اجرای برنامه ها فراهم نیست که عمده ترین آنها بحث اعتبارات است.

صادقی افزود: در این راه از کمک بخش خصوصی برای ساماندهی امور مربوط استفاده می شود و این مجموعه تنها در بعد نظارتی فعال شده است.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه ابراز داشت: تلاش داریم با کاهش بروکراسی های اداری حداکثر اثربخشی را داشته باشیم چرا که در مورد آسیب های اجتماعی جزو دستگاه های پیشرو در کشوریم و به شبکه های خدمات اجتماعی در سراسر کشور دسترسی داریم.

صادقی با انتقاد از عدم اجرای قانون جذب سه درصد توسط دستگاه های اجرایی گفت: متاسفانه این امر تنها در زبان بیان می شود و دستگاه های ذیربط اقدامی صورت نمی دهند.

40 کمپ ترک اعتیاد در آذربایجان شرقی ایجاد می شود



وی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در مورد بازتوانی معتادان استان گفت: آمار موجود حاکی از توفیق مراگز متادون درمانی سرپایی در استان چرا که این مراکز موجب شده اند نوعی تجارت غیرقانونی متادون به وجود آید و متاسفانه برخی از کادرهای این مراکز نیز به آن دامن می زنند.

صادقی در این باره ادامه داد: هم اکنون بهترین مکان برای ترک اعتیاد مراکز اقامتی معتادان است که با برنامه های مدون بر اساس باورهای ایمانی و اعتقادی افراد آلوده به مواد مخدر را دوباره به دامن اجتماع و خانواده هایشان باز می گردانند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 17 کمپ ترک اعتیاد در استان وجود دارد که پاسخگوی نیاز معتادان خواهان ترک اعتیاد نیست از این رو با برنامه های پیش بینی شده امسال 40 کمپ اقامتی میان مدت افتتاح می شود.

مدیرکل بهزیستی استان در خصوص بیمه درمانی معلولان تحت پوشش نیز گفت: با اقدامات انجام شده تا کنون 16 هزار و 500 نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند و امسال سعی در افزایش تعداد افراد تحت پوشش داریم.