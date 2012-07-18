  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

سرهنگ غلامزاده خبر داد:

130 کیلوگرم تریاک در لرستان کشف و ضبط شد

130 کیلوگرم تریاک در لرستان کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به انهدام یک باند مواد مخدر گفت: 130 کیلوگرم تریاک از این باند کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر اقدام به پیگیری و عملیات پلیسی در این رابطه کردیم.

وی با اشاره به 48 ساعت کار پلیسی در این رابطه عنوان کرد: در نهایت نیروی انتظامی استان لرستان توانست با یک کار امنیتی و پلیسی 130 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک از این باند کشف و ضبط کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان بیان داشت: از این باند سه دستگاه خودرو، 5 دستگاه موبایل کشف و ضبط و چهار نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ غلام زاده ادامه داد: مبدا این باند مواد مخدر استان فارس و مقصد توزیع آن نیز شهرستانهای استان لرستان بوده است.

کد مطلب 1653196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها