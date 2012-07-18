130 کیلوگرم تریاک در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر اقدام به پیگیری و عملیات پلیسی در این رابطه کردیم.

وی با اشاره به 48 ساعت کار پلیسی در این رابطه عنوان کرد: در نهایت نیروی انتظامی استان لرستان توانست با یک کار امنیتی و پلیسی 130 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک از این باند کشف و ضبط کند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان بیان داشت: از این باند سه دستگاه خودرو، 5 دستگاه موبایل کشف و ضبط و چهار نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ غلام زاده ادامه داد: مبدا این باند مواد مخدر استان فارس و مقصد توزیع آن نیز شهرستانهای استان لرستان بوده است.