150 میلیارد ریال اعتبار به مسکن مددجویان بهزیستی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربوبی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری طرح آفتاب مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این مبلغ از سوی سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به ساخت مسکن مددجویان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: از این اعتبارات به مددجویانی که در ساخت مسکن و سهم آورده خود با مشکل مواجه شده اند کمک خواهد شد.

وی سهم خراسان جنوبی را از این اعتبار 780 میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: از این مبلغ 350 میلیون تومان از محل اعتبارات بهزیستی و 430 میلیون تومان کمک های وزارت راه و شهر سازی است.

واگذاری 5800 واحد مسکونی در هفته بهزیستی

دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزستی کشور در ادامه به مصوبه دولت در سال 88 برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی اشاره کرد و اظهارداشت: در سال 89 و 90 ساخت بیش از 130 هزار واحد مسکونی مددجویان در کشور شروع شد.

ربوبی بیان کرد: تا کنون 20 هزار واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در سطح استانها واگذار شده است.

وی از واگذاری پنج هزار و800 واحد مسکونی مهر در هفته بهزیستی امسال به مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد و افزود: 37 هزار واحد مسکونی نیز در مرحله نازک کاری است که پیش بینی می شود تا پایان امسال واگذار شود.

وی سهمیه امسال بهزیستی را برای ساخت مسکن 70 هزار واحد اعلام کرد و تصریح کرد: سال گذشته 50 میلیارد تومان در زمینه ساخت مسکن از سوی بهزیستی به مددجویان کمک شد.

ربوبی عنوان کرد: اگر سهمیه امسال ساخت مسکن برای مددجویان محقق شود نیاز سرپرستان خانوار سازمان بهزیستی در بحث مسکن برطرف خواهد شد.