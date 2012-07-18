به گزارش خبرگزاری مهر، هفت وزنه بردار از استان های البرز، تهران، آذربایجان غربی و اردبیل تمرینات خود را زیر نظر علی اصغر رواسی ، سرمربی ، و غلامرضا آسترکی ، مربی تیم ملی از 31 تیر ماه تا 8 مرداد ماه به میزبانی رشت انجام می دهند. سرپرستی اردو نیز بر عهده سیدمحمد رضا میرشفیعی است.
اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:
امیر جعفری (البرز)، نادر مرادی، روح الله رستمی، علی حسینی،علی صادق زاده (تهران)، سیامند رحمان (آذربایجان غربی)، مجید فرزین (اردبیل)
یازدهمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی فوتبال هفت نفره برگزار می شود
ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره جانبازان ومعلولان، مرحله ای دیگر از تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای پارالمپیک لندن آغاز می کنند.
مسعود عماری ( مربی بدنساز) ، حمید شرافتی ( مربی دروازه بان ها) و مصطفی سلیمانی ( فیزیوتراپ) نیز تیم را همراهی میکنند.
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