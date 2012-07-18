به گزارش خبرگزاری مهر، هفت وزنه بردار از استان های البرز، تهران، آذربایجان غربی و اردبیل تمرینات خود را زیر نظر علی اصغر رواسی ، سرمربی ، و غلامرضا آسترکی ، مربی تیم ملی از 31 تیر ماه تا 8 مرداد ماه به میزبانی رشت انجام می دهند. سرپرستی اردو نیز بر عهده سیدمحمد رضا میرشفیعی است.



اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

امیر جعفری (البرز)، نادر مرادی، روح الله رستمی، علی حسینی،علی صادق زاده (تهران)، سیامند رحمان (آذربایجان غربی)، مجید فرزین (اردبیل)



یازدهمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی فوتبال هفت نفره برگزار می شود

ملی پوشان تیم فوتبال هفت نفره جانبازان ومعلولان، مرحله ای دیگر از تمرینات خود را برای حضور در رقابت‎های پارالمپیک لندن آغاز می کنند.

11 ملی پوش از استان های کرمانشاه، فارس، تهران، گیلان، زنجان و بوشهر، زیر نظر امین الله مانی ( سرمربی) و احمد جانعلی ( مربی) تمرینات آماده سازی را انجام خواهند داد.



مسعود عماری ( مربی بدنساز) ، حمید شرافتی ( مربی دروازه بان ها) و مصطفی سلیمانی ( فیزیوتراپ) نیز تیم را همراهی می‌کنند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

مسلم خزایی(کرمانشاه)، احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس) مرتضی‌حیدری(تهران) صادق حسنی، رسول آتش‌افروز، جاسم بخشی، مهران نکویی مجد، مسلم اکبری (گیلان) فرزاد مهری، هاشم رستگاری(زنجان) عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر)

