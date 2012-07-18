ترسیب کربن با اعتبار سالانه 50 میلیارد ریال در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کارگر صبح چهارشنبه در دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در ایران در بیرجند، با بیان اینکه هم اکنون سه پروژه بین المللی در این استان در حال اجرا است، اظهارداشت: این سه پروژه ها در سطح 380 هزار هکتار به صورت پایلوت در دست اجرا است.

وی پروژه احیای اراضی مخروبه را از مهمترین پروژه های بین المللی در استان عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه نشات گرفته از پروژه ترسیب کربن بوده که در سه قلعه سرایان در دست اجرا است.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: پروژه ترسیب کربن در شش استان کشور به مساحت یک میلیون و 200 هزار هکتار با اعتبار سالانه پنج میلیارد تومان در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد، این تکنولوژی را به کشورهای منطقه نیز صادر کند، افزود: اجرای این پروژه در کشورهای دارای مشکلات بیابان زایی تاثیر زیادی در تحول مناطق دارد.

کارگربا اشاره به اجرای موفقیت آمیز پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی، افزود: این پروژه با رویکرد مشارکت، ارتقاء شغلی مردم، امیدبه زندگی و توانمندسازی جوانان در این استاان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی در دو فاز اجرا شده است، بیان داشت: پروژه ترسیب کربن در سطح 200 هزار هکتار از اراضی این استان اجرا شده است.

کارگر با اشاره به وجود دوملیون هکتار اراضی دست کاشت در ایران، تصریح کرد: همچنین هفت میلیون هکتار عملیات بیابان زدایی در کشور انجام شده و ایران آمادگی دارد این تکنولوژی را به سایر کشورهای جهان صادر کند.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به وجود 38 گونه گیاهی مقاوم به خشکی در ایران اشاره کرد و گفت: پروژه های بین المللی از جمله ترسیب کربن از پروژه های موفقیت آمیز در ایران است.