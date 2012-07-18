نحوه عضویت در ایمیل "چاپار"/ دریافت نامه الکترونیکی به صورت پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده پست الکترونیک (ایمیل یا رایانامه) که برای ارتقا و ایجاد بهره‌وری در زندگی انسان بوجود آمده براساس تحقیقات منتشرشده در رده تکنولوژی‌هایی قرار می گیرد که مسبب‌ تغییر و تحولات اجتماعی شده‌اند؛ براین اساس در ایران نیز با گذشت زمان و افزایش ارتباطات دجیتال و نیازمندی به ارتباطات به شدت نیازمندی به سرویس هایی زیرساختی از این جنس گسترش یافته است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابلاغ نامه ای به دستگاههای اجرایی، رئیس کل بانک مرکزی و اپراتورهای ارتباطی ممنوعیت استفاده از ایمیل های عمومی با میزبانی خارجی از جملهYahoo ،Gmail ،Hotmail و MSN در مراودات خدماتی و بانکی و به دلیل توجه به مباحث امنیتی هشدار داد که در این زمینه شورایعالی اطلاع رسانی "پست‌الکترونیک چاپار" را با میزبانی در مراکز داده امن داخلی آماده سرویس‌دهی به کاربران اعلام کرد.

نگاهی به Chmail یا سرویس پست الکترونیک چاپار

سرویس پست الکترونیک چاپار یکی از محصولات مجموعه سرویسهای چاپار است که تحت نام chmail در بین عموم مردم شناخته می‌شود؛ شورایعالی اطلاع رسانی این سرویس را جزء اولین سرویسهایی معرفی می کند که نشان از حضور ایرانیان در حوزه سرویسهای برخط مبتنی بر ساختارهای متن باز است.

این سیستم در ذات مبتنی بر 15 زبان در بیش از 25 زیرسیستم درحال گسترش است و در مراکز داده داخلی به سرویس دهی مشغول است و به صورت شبانه روزی نیز کاربران خود را پشتیبانی کرده و گسترش می باید.

Chmail اولین و تنها سرویس ایمیل ایرانی است که دارای مشخصات خط و زبان فارسی است و از مهمترین شاخص های آن می توان به ساختار ساده ثبت نام بدون هیچ گونه مدارک شناسایی، استفاده از خط و زبان فارسی در تمام بخشها، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور مبتنی بر روش های مختلف، سیستم آرشیوینگ مبتنی بر درخواست کاربر و رمزنگاری اطلاعات در خصوص اطلاعات مهم که امکان شنود در آن وجود دارد اشاره کرد.

تایید موافقتنامه ای برای استفاده از Chmail

به گزارش مهر، کاربر برای ثبت نام در این پست الکترونیکی باید در وهله نخست موافقتنامه حقوقی این سرویس را مطالعه کرده و شرایط آن را بپذیرد.

سرویس چاپار براساس زبان فارسی است و موافقتنامه آن هم به زبان مذکور ارائه شده است. براساس این موافقتنامه کاربر تایید می کند که هر توقف دائمی و یا موقت سرویس و نوآوری در آن براساس صلاحدید چاپار بوده و می تواند بدون اطلاع قبلی به کاربر صورت پذیرد؛ همچنین کاربر تصدیق می کند که چاپار براساس صلاحدید و یا تخلف وی از شرایط موافقتنامه، اجازه خواهد داشت که از دسترسی کاربر به حساب کاربری و نیز استفاده از سرویس جلوگیری کند.

چاپار همچنین می تواند براساس صلاحدید خود می تواند بر میزان حجم ارسال و دریافت های کاربر (مانند میزان حجم بارگذاری فایل و...) و نیز بر میزان فضای ذخیره سازی (مانند میزان حجم صندوق ارسال و دریافت و...) اعمال تغییر کند تا سرویس مناسبی را به کاربرانش ارائه دهد.



در این موافقتنامه کاربر تایید می کند که از حساب کاربری و محتویات سرویس یا سرویس های مورد استفاده خود پشتیبان تهیه می کند و درصورت بروز هرگونه مشکل، چاپار هیچگونه مسئولیتی در برابر از بین رفتن اطلاعات وی نیز بازیابی آنها، نخواهد داشت.



در زمینه امنیت حساب کاربری و گذر واژه های کاربر نیز براساس این موافقتنامه، کاربر تصدیق می کند که برای همه فعالیتهایی که تحت عنوان حساب کاربری رخ می دهد، در برابر چاپار مسئول است.



دریافت نامه الکترونیکی به صورت پیامک



به گزارش مهر، امکان دریافت ایمیل به صورت پیام کوتاه موبایل یکی از مزایای سرویس چاپار است که هزینه این سرویس بر پایه‌ تعرفه موبایل و بر روی قبوض تلفن همراه مشترکان سیم کارت دائمی محاسبه خواهد شد. همچنین محاسبه بر اساس تعداد کاراکترهای فرستاده شده و به ازای هر 200 کاراکتر، 50 تومان انجام می‌گیرد.



در حال حاضر این سرویس تنها برای دارندگان خطوط دائمی شرکت همراه اول قابل استفاده است و به زودی برای اپراتورهای دیگر نیز ارایه می‌شود؛ چنانچه تاخیر در ارسال پیامک مشاهده شود از طرف اپراتور است و مجموعه سرویس های چاپار دخالتی در تاخیر پیامک ندارد.



سرویس پست الکترونیکی چاپار رایگان بوده و همچنین دارای ظرفیت اولیه یک گیگابایت حافظه است و این نرم افزار مدیریت پست الکترونیک ایرانی با طراحی بومی مبتنی بر نیازهای کشور و ویراستیار خط و زبان فارسی براساس ماژول رمزنگاری مبتنی بر PGP نوشته شده است.



قابلیت رمزگذاری کل رایانامه (متن و همچنین ضمیمه ها) طبق درخواست کاربر در صورت وجود کلید عمومی برای حساب کاربری فرستنده، قابلیت امضای دیجیتال بر روی کل رایانامه ( متن و همچنین ضمیمه ها) طبق درخواست کاربردرصورت وجود کلید اختصاصی برای حساب کاربری فرستنده، قابلیت ذخیره سازی رایانامه تولید شده در پوشه پیش نویس ها قبل از ارسال، قابلیت پاسخ گویی به رایانامه های دریافتی به فرستنده اصلی، قابلیت پاسخگویی به تمامی فرستنده های رایانامه دریافتی و قابلیت ارسال مجدد رایانامه دریافتی به دیگری از دیگر قابلیتهای این پست الکترونیک است.