سازماندهی معلمان جدیدالورود به روستاها/ عدم استفاده از سرباز معلم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان در سومین روز از بیست و نهمین اجلاس روسای مناطق آموزش پرورش که در سالن مرکز همایش های رازی در حال برگزاری است با بیان این مطلب گفت: ماموریت های ما بر اساس سند تحول بنیادی و بر مبنای شایستگی های دانش آموزان تعریف شده است که در سال 89 شورای راهبردی کار خود را شروع کرد . تحول محتوایی در سال 90 صورت گرفت و تحول در ساختار آموزش و پرورش در سال 91 در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه آمادگی لازم باید برای سال تحصیلی جدید بیش از گذشته باشد افزود: در حوزه ساماندهی فضا برای سال تحصیلی جدید باید تمامی مدارس تک نوبته شود مگر در شرایط استثنایی که مدیران متقاضی مدارس دونوبته تا پایان تیرماه باید برای نوبت عصر اقدام کنند.

قربان ادامه داد: بر اساس 40 سیاست ابلاغی آموزش و پرورش باید مدیریت بهینه ای از فضاها داشته باشیم که بر این اساس یک سوم فضای مدارس راهنمایی و یک هفتم مدارس متوسطه باید به مدارس ابتدایی اختصاص یابد تا تراکم دانش آموزان در کلاس های ابتدایی بیش از حد استاندارد نباشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش به گفته مدارس ابتدایی برای اول مهرماه باید شاداب و پرنشاط ساماندهی شده باشد در غیر این صورت برخی استقرار نظام 6-3-3 را زیر سئوال می برند این در حالی است که زحمات زیادی تاکنون انجام شده و نباید به ازای عدم ساماندهی فضای مدارس این زحمات زیر سئوال رود.

وی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی گفت: ابلاغ همه معلمان به ویژه معلمان اول تا ششم ابتدایی باید به صورت رایانه ای تاکنون اعلام شده باشد و مدیران شخصا در این موضوع نظارت کنند.

قربان از مدیران و روسای مناطق آموزش و پرورش کشور خواست از کلاس های آموزشی که برای معلمان برگزار شده حتما بازدید شود و در مراسم اختتامیه و افتتاحیه حضور داشته باشند. ضمن آنکه به تمامی انتقادات و صحبت های معلمان گوش فرا دهند که کلاس ها با کیفیت مطلوب برگزار شود.

معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: اگر قرار است معلمی سازماندهی شود باید رضایت آن معلم جلب شود. ضمن آنکه از معلمان تربیت معلم و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و یا معلمان جدید الورود برای مناطق روستایی استفاده شود و به هیچ عنوان از معلمان باتجربه در مراکز روستایی به کار گرفته نشود.

وی تاکید کرد: حتی المقدور معلمان با سابقه بالا و تجربه افزون در مدارس مرکز شهر به کار گرفته شده همچنین در روستاها از سربازمعلم در کلاسها استفاده نشود چرا که با پایان خدمت سربازی آنها باید آن منطقه را ترک کنند.



قربان با بیان اینکه در ساماندهی نیروی انسانی مقطع ابتدایی از آموزگاران برای پست های اجرایی استفاده نشود گفت: معلمان دوره اول راهنمایی بهترین گزینه برای انتخاب کادر اجرایی هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به انسداد مبادی ورودی بیسوادی اشاره کرد و گفت: بر اساس صحبتهای مقام معظم رهبری شناسایی وجذب کودکان و همچنین افرادی که بیسواد هستند باید به یک تکلیف برای ما تبدیل شود.



به گفته وی پیش دبستانی ها یک دوره غیر رسمی و غیر اجباری است که باید با شیوه غیر دولتی و با مشارکت مردم اداره شود. البته معاونین ابتدایی وظیفه ارزیابی و نظارت بر پیش دبستانی ها را برعهده دارند که باید این کار به نحو احسن انجام گیرد.

