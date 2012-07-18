به گزارش خبرنگار مهر، میترا نوری در نشست خبری امروز چهارشنبه فدراسیون هندبال که ویژه بخش بانوان برگزار شد، با اشاره به مشکلات مالی که همیشه گریبانگیر هندبال ایران بوده است، اظهار داشت: "سانیا پانیچ" به عنوان سرمربی تیم ملی برنامه‌های خود را برای همکاری با این تیم اعلام کرد. بنابراین وقتی فدراسیون قرارداد با وی را امضا کرده است یعنی اینکه بدون توجه به مسایل مالی برنامه‎های او را پذیرفته است.

وی با یادآوری اینکه همکاری با سرمربی صربستانی تیم ملی هندبال بانوان در فاصله 9 ماه مانده به اعزام این تیم به رقابت‌های قهرمانی آسیا انجام شد، خاطرنشان کرد: این برای نخستین بار بود که در این فاصله زمانی کارهای آماده سازی تیم ملی آغاز شد. من برای جذب سرمربی خارجی رایزنی‌ها را از مهرماه سال 90 آغاز کردم.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان به سختی‌های جذب سرمربی خارجی زن اشاره کرد و گفت: در اکثر کشورها هدایت تیم ملی زنان بر عهده مردان است حتی در مسابقات جهانی چک سرمربی هر 24 تیم شرکت کننده را مردان بر عهده داشتند بر همین اساس با کشورهای اروپایی زیادی برای به خدمت گرفتن سرمربی مذاکره کردیم. از بین آسیایی‌ها هم با کشور کره جنوبی رایزنی کردیم و در نهایت سانیا پانیچ را به خدمت گرفتیم.

نوری با تاکید بر تاثیرات مثبتی که جذب سرمربی خارجی برای ملی پوشان هندبال به دنبال داشته است یادآور شد: جذب سانیا پانیچ باعث تقویت انگیزه بازیکنان شده است طوری که آنها حتی به مقام هم فکر می‌کنند. در زمانی که اتفاقاتی برای ورزش ایران رخ داد که خوب نبودند و حتی به بدنه ورزش هم آسیب می‌زدند در هندبال با در اختیار گرفتن سرمربی خارجی اتفاقات خوبی افتاد.

وی با اشاره به حاشیه‌هایی که رایزنی برای جذب سرمربی خارجی به دنبال داشت یادآور شد: در کشورمان حواشی کار از اصل کار بیشتر است طوری که باید 20 درصد انرژی را صرف اصل کار کرد و از بخش باقی مانده برای رسیدگی به حاشیه‌ها استفاده کرد. من متولد سال 63 هستم همین مساله زمانی که به عنوان نایب رئیس امور بانوان انتخاب شدم حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. شاید اگر تاریخ شناسنامه‌ام را تغییر می دادم آنقدر اسیر حاشیه نمی‌شدم.

نوری ادامه داد: من برای انتخاب سرمربی هم با حاشیه‌های زیادی مواجه شدم. یکی از حواشی این بود که وقتی سانیا پانیچ به ایران آ‌مد مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون از حضور او اظهار بی‌اطلاعی کرد! البته وی بعداً گفت که من این حرف را نزده‌ام اما در هر صورت من گلایه خود را از این بابت به او و رئیس فدراسیون اعلام کردم. مگر می‌شود یک سرمربی وارد ایران شود اما فدراسیون و روابط بین‌المللی از آن بی اطلاع باشند؟

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان با بیان اینکه تیم ملی ایران سال 2007 مجوز حضور محجبه در رقابت‌های آسیایی را گرفت خاطرنشان کرد: طی سال‌های 2008 و 2010 اولین و دومین حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه کردیم و امروز در آستانه سومین حضور تیم ملی در این رقابت‌ها هستیم. همیشه یکی دو ماه مانده به مسابقات کارهای آماده سازی تیم آغاز می‌شد و به همین دلیل ضعیف‌ترین نتیجه را گرفتیم.

وی تصریح کرد: حتی این موضوع باعث می‌شد خیلی از کارها را به موقع و به درستی انجام ندهیم. به یاد دارم در مسابقات آسیایی تیم ایران پیش از آغاز بازی و هنگام حضور در زمین توپی را برای تمرین به همراه نداشت و همین مساله باعث خنده خیلی‌‌ها شد. اما حالا ما با برنامه آماده شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا هستیم.

نوری با یادآوری اینکه تیم ملی هندبال ایران در دومین حضور آسیایی رتبه هشتم را در میان 8 تیم شرکت کننده کسب کرد گفت: الان هدف ما رسیدن به جایگاه هفتمی نیست می‌ خواهیم به رده پنجم یا چهارم صعود کنیم انتظار ما این است و در این مقطع به این موضع فکر می‌کنیم. در کل اینکه تیم ایران نسبت به مسابقات 2010 حتماً موفق‌تر عمل خواهد کرد و دو پله صعود می‌کند.

وی در مورد اینکه در صورت تغییر مدیریت فدراسیون هندبال همکاری خود را به عنوان نایب رئیس با این فدراسیون ادامه می‌دهد گفت: تصمیم گیری در این زمینه بر عهده من نیست. من به هندابل وابسته هستم و کارم را دنبال می‌کنم اما اگر رئیس جدیدی در فدراسیون هندبال آغاز به کار کند او باید در مورد ادامه همکاری با من تصمیم بگیرد.

"در صورتی که سانیا پانیچ در مسابقات پیش روی قهرمانی آسیا نتواند با تیم ملی نتیجه بگیرد همکاری با وی قطع می‌شود یا دنبال خواهد شد" نوری در پاسخ به این پرسش گفت: اگر هم نتیجه نگیریم سانیا پانیچ در تیم ملی حفظ می‌شود.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان به چشم انداز این فدراسیون در بخش بانوان اشاره کرد و گفت: قبول دارم که فاصله زیادی میان ایران با بهترین‌های جهان است اما با پتانسیل‌های خوبی که در اختیار داریم می‌توانیم این فاصله را از بین ببریم. ما به مسابقات جهانی فکر می‌‌کنیم. کما اینکه نوجوانان ما در آسیا چهارم شدند در صورتی که اگر سوم می‌شدند سهمیه جهانی می گرفتند.

وی تاکید کرد:‌ تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی 2014 با همین سرمربی یکی از بهترین تیم‌های شرکت کننده خواهد بود. ما برای حضور در این بازی‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم و تلاش خود را جهت کسب سهمیه دنبال می‌کنیم.

نوری در مورد جوانگرایی ایجاد شده در تیم ملی و اینکه بازیکنان دعوت شده تجربه لازم را دارند یا نه؟ اظهار داشت: بارها به گوش من رسیده است که بازیکنان دعوت شده بی‌تجربه هستند، 23 بازیکن به اردو دعوت شده‌اند که از میان آنها 23 نفر تجربه اعزام برون مرزی دارند . 10 نفر آنها تجربه اعزام برون مرزی با تیم ملی را دارند.