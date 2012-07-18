ساعات کار ادارات مازندران در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، احمد جمشیدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران در نامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی ، فرمانداران و شهرداران استان، ساعات کار اداری در ایام ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان محترم دولت از فضایل معنوی ماه رمضان و نیز برقراری به موقع نماز جماعت ظهر و عصر ساعات کار ادارات حسب نظر استاندار مازندران اعلام می شود.

بر اساس این ابلاغیه، ساعات کار ادارات استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.30 تا 13.30 و روز پنجشنبه از ساعت 8.30 تا 12.30 خواهد بود. ضمنا هرگونه فعالیت فوق برنامه بایستی قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

در این ابلاغیه تاکید شده است: ساعت کار بانکها بر اساس اعلام بانک مرکزی تنظیم می شود.

