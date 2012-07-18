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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

از سوی جمشیدی؛

ساعات کار ادارات مازندران در ماه رمضان اعلام شد

ساعات کار ادارات مازندران در ماه رمضان اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران، ساعت کار اداری مازندران در ایام ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، احمد جمشیدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  استانداری مازندران در نامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی ، فرمانداران و شهرداران استان، ساعات کار اداری در ایام ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان محترم دولت از فضایل معنوی ماه رمضان و نیز برقراری به موقع نماز جماعت ظهر و عصر ساعات کار ادارات حسب نظر استاندار مازندران اعلام می شود.

بر اساس این ابلاغیه، ساعات کار ادارات استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.30 تا 13.30 و روز پنجشنبه از ساعت 8.30 تا 12.30 خواهد بود. ضمنا هرگونه فعالیت فوق برنامه بایستی قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

در این ابلاغیه تاکید شده است: ساعت کار بانکها بر اساس اعلام بانک مرکزی تنظیم می شود.
 

کد مطلب 1653210

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