دنبال فتح قله دماوند نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت حضور شورای ملی هنر کره جنوبی در ایران مدیران فرهنگستان هنر بر آن شدند که نشستی با حضور این گروه کرهای با خبرنگاران ترتیب بدهند.
در این نشست علاوه بر گروه کرهای؛ گروه آرکو، عبدالوحید فیروززاده؛ مدیرکل امور بینالملل فرهنگستان هنر و بهمن کاظمی؛ معانت پژوهشی فرهنگستان هنر نیز حضور داشتند.
در ابتدای این نشست فیروززاده گفت: شورای ملی هنر کرهجنوبی؛آرکو یک موسسه نیمه دولتی است که در واقع براساس ساختار و اساسنامههایی که دارند شبیه فرهنگستان هنر ایران هستند. آرکو در زمینه پژوهش و اموزش فعالیت دارد و مانند موسسه صبای ما آنها نیز یک گالری بزرگ دارند.
وی افزود:علاقهمندی ما کاملا روشن است. ما به دنبال سه موضوع هستیم؛ برنامه تبادل هنرمند بین دو کشور، برگزاری نمایشگاه در سئول و چاپ کتابهای هنری در دو کشور.
مدیرکل امور بینالملل فرهنگستان هنر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تشابه این توافقنامه با آنچه که با قزاقستان منعقد شد گفت: کارگاه هنر قزاقستان خودش نتیجه یک تفاهمنامه و یک برنامه اجرایی بود. پیماننامهها چند فاز دارند که برنامههای اجرایی یکی از آن فازها هستند. بعد از امضای تفاهمنامه در چند بخش کلیات را به تخصیص و مصداقها تبدیل میکنیم و سپس علاقهها را تشریح میکنیم و برنامه را اجرایی میکنیم. برای نمونه سال پیش چند هنرمند کرهای به ایران آمدند و با چند هنرمند ایرانی در ماسوله زندگی کردند و چندین اثر را خلق کردند.
وی در پاسخ به این سوال که مگر این هنرمندان را سازمان اکو به ایرن نیاورده بود؟ گفت: ما نیز همکاری داشتیم.
وی بیان کرد: در ماسوله یک اثر موسیقیایی خلق و ضبط شد که زبان مشترک هنری ایران و کرهجنوبی است و ما آن موسیقی را داریم. سازمانها خالق هنر نیستند زیرا هنر صنعت نیست بلکه باید شرایطی فراهم کنند که هنرمندان با تعامل با سایر سازمانها شرایطی یرای تسهیل خلق هنر فراهم کنند.
چند سال پیش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با تلویزیون کره جنوبی یک تفاهمنامه نوشت که متعاقب آن سیل سریالهای چشمبادامی به ایران سرازیر شد ولی هیچ سریال و فیلمی به کره نرفت. خبرنگاری در این مورد سوال پرسید که ضمانت اجرایی این تفاهمنامه برای طرف ایرانی چیست؟ که معاون پژوهشی فرهنگستان هنر پاسخ داد: فرهنگستان هنر نمیتواند تحول آنچنانی ایجاد کند. امکانات ما محدود است و به همین باید بسنده کنیم. فرهنگستان به دنبال فتح قله دماوند نیست بلکه به دنبال فتح چند کوهپایه کوچک است. دست ما باز نیست که هر رابطهای را برگزار کنیم. ما به دنبال این هستیم که چهرهای متفاوت از آنچه که در دنیا از ایران نشان داده میشود، نشان دهیم.
در ادامه فیروززاده به برنامههای آینده این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: در پاییز سال 2012 و 2013 به پیشنهاد کرهایها گروهی از هنرمندان کره وارد ایارن میشودند و در کنار هنرمندان ایرانی و در خارج از تهران به یک زندگی هنری بپردازند و به خلق اثر بپردازند. همچنین قرار شد که کتابخانه فرهنگستان هنر به عنوان مرجع کتابی موسسه آرکو شناخته شود و کتابهای مرجع هنری کرهای ها در این کتابخانه گنجانده شود تا مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در سال 2013 نیز قصد داریم نمایشگاهی از هنرمندان ایرانی در سئول برپا کنیم.
وی ادامه داد: دوستان کرهای به شدت علاقهمند هستند که در مورد هنر معاصر ایران بدانند و ما نیز وظیفه پاسخ دادن به آنها را برعهده داریم. فرهنگستان هنر نیز علاقهمند است نمایشگاهی آکادمیک و فاخر از آثار برجسته هنر ایران در کره برگزار کنیم.
در بخشی از این نشست، نماینده موسسه آرکو گفت: رابطه ما با فرهنگستان هنر تجارت نیست بلکه رابطهای انسانی و هنری است. هنر باید جوانه بزند و این جوانه باید رشد کند و درختی تنومند شود.
دکتر "یونگ کو" گفت: هنر کره تحت تاثیر سه مساله است. اول مذهب بودا، دوم مکتب کنفسیوس و سوم دین مسیحیت. هنر معاصر ما تحت تاثیر ترکیبی از این سه تفکر است که از آغاز قرن بیستم به این طرف تعریف میشود.
حاشیههای این مراسم:
در بخشی از این برنامه و بعد از سوالات مکرر خبرنگاران از مدیران فرهنگستان، بهمن کاظمی؛ معانت پژوهشی فرهنگستان هنر که به تازگی به این سمت منصوب شده است در سخنانی از این که توسط خبرنگاران محاکمه می شود گله کرد و از آنها به عنوان اپوزوسیون نام برد! این صحبت کاظمی با واکنش شدید خبرنگاران مواجه شد.
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