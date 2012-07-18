مقابله با تهاجم فرهنگی مهمترین انتظار دلسوزان انقلاب از نهادهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمدپور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان با حضوری فعالانه به تدوین و اجرای برنامه هایی در این خصوص پرداخته است.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه بین المللی دیجیتال و رسانه ها، برگزاری همایش ملی رضوی و جشنواره منطقه ای فیلم و عکس جوان (دنا) از شاخص ترین فعالیت های این اداره کل در راستای ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

محمدپور با بیان اینکه دشمنان نسل جوان کشور را هدف تهاجم خود قرار داده اند، اظهار داشت: شناخت و رفع مشکلات نسل جوان و الگو سازی برای آنان، جوانان را در مقابل تهاجم فرهنگی واکسینه می کند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بیان داشت: تعمیق باورهای دینی و ترویج ارزشهای اسلامی از طریق زبان هنر تاثیر بیشتری بر جامعه خواهد گذاشت.

وی همچنین بر بسترسازی لازم برای رشد استعدادهای مختلف جوانان تاکید کرد و گفت: توسعه اماکن فرهنگی و افزایش زیرساختهای فرهنگی در این راستا در استان ضروری است.

محمدپور همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برخی از برنامه های فرهنگی ویژه این ماه مبارک را تشریح کرد.