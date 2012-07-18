ستاد خرید محصول سیب زمینی در شهرستان عجب شیر تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدیان امروز چهارشنبه در نشست تنظیم بازار سیب زمینی در شهرستان عجب شیر همچنین با اشاره به ورود سازمان تعاون روستایی استان برای خرید محصول سیب زمینی تابستانه تولیدی در سطح این استان افزود: به منظور حمایت مستقیم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول در استان و ممانعت از ورود واسطه ها و دلالان به چرخه خرید محصولات کشاورزی، و در راستای اهداف توسعه ای دولت در این بخش ، تدابیر لازم برای ثبات قیمت در بازار وجلوگیری کامل از هدر رفت سرمایه های ملی بخش تولید کشاورزی اتخاذ و با تعامل مسئولین شهرستانی به مرحله اجراء در می آید.



وی با اشاره به عزم سازمان در توسعه الگوی کشت و آبیاری تحت فشار در سطح اراضی کشاورزی استان گفت: توسعه روش آبیاری تحت فشار خواهد توانست با اعمال مدیریت نظام یافته بر منابع تولید، علاوه بر تحقق تولید کمی و کیفی منابع تولید، نیاز برنامه های توسعه بخش زراعی به آب مورد نیاز را نیز بدرستی پاسخ دهد و در کنار آن، ورود تشکل های بخش زراعی به امر یکپارچه سازی اراضی زیر کشت بهره برداران، توسعه مدیریت بهینه از ناوگان زراعی را در میان مدت عملی کند.

مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز با تشکر از اقدامات سال گذشته سازمان مبنی بر ایجاد فضای لازم برای صادرات محصول سیب زمینی تولید شده در عجب شیر به خارج از کشور گفت: در حال حاضر بیش از 1800 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت سیب زمینی اختصاص دارد و با توجه به تداوم روش های کشت سنتی، آموزش بهره برداران و توسعه روش های مدرن ،خواهد توانست جایگاه این شهرستان در نظام اقتصاد کشاورزی استان را ارتقا بخشد.



وی همچنین گفت: ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی این محصول، در میان مدت خواهد توانست درآمد بهره برداران را به صورت قابل توجهی افزایش و موجبات شکوفائی بیشتر کشاورزی منطقه را بدنبال داشته باشد.



شهرستان عجب شیر در 95 کیلو متری مرکز استان آذر بایجان شرقی قرار داشته و عمده محصول تولیدی بخش کشاورزی آن را سیب زمینی تشکیل میدهد و بعد از شهرستان سراب، دومین تولید عمده این محصول در استان محسوب می شود.

هم اکنون 320 هکتار از اراضی این شهرستان واقع در چهار روستا، برای توسعه کشاورزی آماده واگذاری بوده و متقاضیان از منابع اعتباری بانکی نیز بهره مند می شوند. طی برنامه دو ساله ، 2500 هکتار از اراضی دیم این شهرستان به آبی تبدیل خواهد شد و برای تحقق آن به8/17 میلیون متر مکعب آب نیاز خواهد بود که می تواند بخشی از آن با توسعه آبیاری تحت فشار و صرفه جویی در منابع تولید حاصل شود.