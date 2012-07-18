مدیرکل جدید اوقاف استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، تقی رضایار قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استاندار، ائمه جمعه و جماعات، مدیران دستگاه های اجرایی، هیئت امنا، خادمان و متولیان موقوفات استان قزوین ضمن تقدیر از حجت الاسلام جواد مرادی مدیرکل سابق، حجت الاسلام مصطفی نوروزی به سمت مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان قزوین معرفی شد.

حجت الاسلام نوروزی پیش از این مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام بوده است.