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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

رشید:

افزایش مشارکت های مردمی در اجرای پروژه های بین المللی فرهنگ سازی شود

افزایش مشارکت های مردمی در اجرای پروژه های بین المللی فرهنگ سازی شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نقش مردم در اجرای موفقیت آمیز پروژه های بین المللی گفت: افزایش مشارکت های مردمی در اجرای پروژه های بین المللی باید فرهنگ سازی و نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح چهارشنبه در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در ایران، با بیان اینکه کمک به هم نوع از فطرت های مثبت انسانها بوده و تاثیر بسزایی در توسعه و سازندگی جهانی دارد، اظهارداشت: اجرای پروژه های بین المللی با جلب مشارکت های مردمی تاثیر بسزایی در توسعه کشورها دارد.

وی اضافه کرد: مشکلات زیست محیطی معضلی جهانی است و همه کشورهای منطقه نسبت به آن موظف بوده و باید در رفع آن همکاری کنند.

رشید مشکلات بیابانزایی را از جمله معضلات زیست محیطی دانست و عنوان کرد: این معضلات با مشارکت مردم قابل رفع است و این مشارکت ها باید به توسعه روستایی، اشتغال خرد، شادابی و نشاط و توسعه ارزش های انسانی تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در این زمینه آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم برای جلب مشارکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که در ایران نیز از ظرفیت سازمانها و مراجع فرهنگی، شبکه های تلویزیونی و مطبوعات برای اطلاع رسانی مردم استفاده می شود.

وی یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی ایران را مشارکت های ملی، منطقه ای و جهانی برشمرد و بیان کرد: در این راستا این مشارکت ها در توسعه متوازن و همه جانبه تاثیر بسزایی دارد و به درستی در ایران تبیین و نهادینه شده است.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا از طرح های جامع و جهانی در سطح کشور حمایت می شود، که حمایت از پروژه ترسیب کربن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد.

کد مطلب 1653219

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