به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل در دیدار با عبداللطیف حمام رئیس مرکز توسعه صادرات تونس ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه میان مراکز توسعه تجارت ایران و توسعه صادرات تونس گفت: پتانسیل های زیادی برای گسترش همکاری ها دو کشور در بخش های مختلف صنایع نساجی، کشاورزی، روغن های صنعتی، شیلات، کودهای فسفاته، توریسم و ... وجود دارد و با تکیه بر این زمینه های همکاری، می توان رابطه اقتصادی دو کشور را توسعه داد.

وی جمهوری اسلامی ایران را جز 10 کشور اول جهان در زمینه تولید سیمان، مس، استخراج سنگ های تزئینی عنوان کرد و گفت: در تولید خودرو و فولاد در زمره 20 کشور نخست دنیا قرار داریم و ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه است.



صافدل افزود: تنوع محصولات تولیدی در حوزه صنعت در جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است و این نشاندهنده فرصت های بسیار زیاد همکاری بین دو کشور است.



معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت از آمادگی انجمن ها و شرکتهای ایرانی به منظور همکاری در زمینه های مواد غذایی ، هواپیما سازی، شیلات و آبزیان، گردشگری و توریستی، تجارت انواع مواد شیمیایی و پتروشیمیایی، اکتشاف ، استخراج ، ارائه خدمات فنی ، مهندسی در زمینه پروژه های نفتی و گازی، اجرای پروژه های زیربنایی تأسیسات حمل و نقل نظیر احداث جاده ، تونل ، خطوط راه آهن ، بندر سازی و ساخت نیروگاه و کابل های مخابراتی مس و فیبر نوری با تجار و بازرگانان تونسی خبر داد و گفت: در برخی از زیرساخت های همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور نظیر کشتیرانی مشترک کاستی های وجود دارد که توسعه و تقویت همکاری های سازمان های توسعه تجارت دو کشور می تواند این مشکلات را حل کند.