ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم ها نشانه نخبگی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورمظاهری در آئین افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد گفت: ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم ها و تهدیدها نشانه و اثبات نخبگی آنها است.

وی افزود: امروز دنیا ایران هسته ای و غنی از علم و فناوری را پذیرفته و در برابر توانمندی های جوانان ایرانی زانو خم کرده و ازهرگونه تحریم و تهدیدی در برابر ایران ناامید شده زیرا می داند امکان خودکفایی در ایران در همه زمینه ها وجود دارد.

پورمظاهری با اشاره به حضور مخترعان ایرانی در جشنواره مخترعان در کویت و در سال 87 گفت: از 35 کشور حاضر در آن جشنواره جوان ترین و بیشترین امار مخترعان مربوط به کشور ایران بود.

وی افزود: ایران موفق به کسب رتبه اول در آن جشنواره شد اما کشورهای عرب آن را اعلام نکرده و تاسف بار تر اینکه مسئولان کشور نیز تجلیلی شایسته از مخترعان به عمل نیاوردند.

وی تصریح کرد: اما امروز اهتمام به شناسائی نخبگان و توسعه فرهنگ نخبه پروری در کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته و برگزاری جشنواره های داخلی نظیر جشنواره منطقه ای اختراعات البرز گواه این مدعا است.

سخنگوی شورای شهر کرج تاکید کرد: نخبه پروری و حمایت همه جانبه از نخبگان و تلاش گران صحنه های علمی و پژوهشی تضمینی برای مصون ماندن در مقابل تحریم ها و تهدید ها خواهد بود بنابراین همه باید به آن اهتمام داشته باشند.