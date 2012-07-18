داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات دارت آقایان به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی با حضور شرکت کنندگانی از بخش‌ها و روستاهای سراسر شهرستان برگزار شد.

وی افزود: رقابت‌های دارت شهرستان گرمه 27 تیر ماه در محل ورزشی شهدای درق و با حضور چشمگیر تماشاگران این رشته، برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این مسابقات 30 شرکت کننده حضور داشتند، اظهار داشت: شرکت افراد علاقه‌امند در این رقابت‌ها آزاد بود و به همین علت نیز از دورترین بخش‌های شهرستان نیز افرادی در این مسابقه شرکت کرده بودند.

خدابنده در مورد نتایج مسابقات نیز اظهار داشت: در پایان رقابت‌ها میثم قاسمی با بدست آوردن بالاترین امتیاز در رده نخست قرار گرفت.

وی افزود: همچنین مهدی ایوبی راد و حسین ترشیزی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم این مسابقات قرار گرفتند.

این مسئول تصریح کرد: در پایان به نفرات برتر رقابت‌ها جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.

یادآور می‌شود پیش از این نیز در گرامیداشت روز عفاف و حجاب یک دوره مسابقه دارت در بین بانوان این شهرستان برگزار شده بود.

مسابقه دارت بانوان گرمه چهارشنبه 21 تیر ماه با هدف گرامیداشت روز عفاف و حجاب، با حضور شرکت کنندگانی از بخش‌های ایور، درق، گرمه و تمامی ادارات شهرستان برگزار شد که در پایان آن نیز راضیه موحدی، حبیبه نجاری مقدم و فاطمه اسماعیل زاده به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.