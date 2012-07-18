رشد 20 درصدی هزینه درمان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی پیش از ظهرچهارشنبه در نشست مسئولان تامین اجتماعی مازندران درسالن شماره دو استانداری افزود: هزینه درمان در سه ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.



وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده در بحث پزشک خانواده افزود: وظایف سازمان های بیمه گر در این راستا بسیار چشمگیر خواهد بود.



مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران با اعلام اینکه بیش از یک میلیون و500 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در استان داریم گفت: 180 میلیارد تومان هزینه درمان در سال گذشته بوده است.



خورشیدی گفت: با توجه به کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی خدمات دهی به مراجه کنندگان کار سختی بوده است.



وی با اشاره به اینکه پنج میلیون و 250 هزار نفر در سه ماهه امسال مراجعه کننده داشتیم گفت: از این تعداد 30 هزار نفر بستری شدند و درمان مابقی به صورت سرپایی بوده است.



مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران افزود: از این تعداد دو میلیون و 300 هزار نفر ویزیت بوده است



وی بیان داشت: سه آزمون استخدامی در سال گذشته و امسال برگزار شد و 340 نفر به مجموعه تامین اجتماعی استان افزوده شدند.