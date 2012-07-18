جایگزین بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کیارشی در سومین روز از بیست نهمین اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش کشور در مرکز همایشهای رازی گفت: تدوین برنامه 5 ساله در وزارت آموزش و پرورش منجر به ایجاد ردیف ویژه خاصی در بودجه 91، ایجاد ردیف ویژه برای هوشمندسازی مدارس با اعتبار 40 میلیارد تومان و رشد تملک بوده است.

وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش و استانها برای سال 91 ، 19.8 درصد رشد داشته است.

به گفته کیارشی، اعتبارات حقوق و مزایای سال 91 نسبت به سال 90، 30 درصد رشد داشته که این میزان جوابگوی رشد احکام‌ در این سال است.

معاون توسعه، مدیریت و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در صدور احکام تیرماه هیچ مشکلی برای فرهنگیان پیش نخواهد آمد.

وی درباره بیمه طلایی فرهنگیان نیز توضیح داد: نارسایی‌هایی برای بیمه طلایی وجود داشت که بیمه ایران نیز معترف به آن بوده به همین منظور هماهنگیهای لازم انحام شده است اما اگر در استانها مشکلی در این زمینه وجود دارد باید مدیران به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع آنها رسیدگی شود.

کیارشی درباره بیمه طلایی بازنشستگان توضیح داد: برای بیمه طلایی بازنشستگان هنوز مایوس نشده‌ایم و پیگیریهای لازم را انجام می‌دهیم ضمن آنکه فرهنگیان بازنشسته هم اکنون می‌توانند از بیمه آتیه سازان حافظ استفاده کنند.

وی درباره پستهای ادارات و مناطق اعلام کرد: این مشکل را بزودی حل خواهیم کرد ضمن آنکه پستهایی همچون پست سنجش، ارزیابی، فناوری و هوشمندسازی کم است و باید این پستها را در شهرستانها افزایش دهیم.

کیارشی با بیان اینکه سرانه مدارس در سال 90، 15 درصد افزایش یافته است گفت: برای امسال نیز سرانه مدارس تقویت شده است. همچنین برای سرانه مدارس شبانه روزی ردیف اعتبار جداگانه‌ای به میزان 60 میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم که 25 درصد آن توزیع شده است.

به گفته وی، سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد با توجه به متقاضیان بسیار زیاد آن حذف شده و تنها فرهنگیان که مشکل حذف پزشکی داشته سنوات ارفاقی خود را منوط به داشتن سهمیه دریافت می‌کنند ضمن آنکه فرزندان شهدا نیز می‌توانند از سهمیه بازنشستگی جانبازان استفاده کنند.