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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

خسروی خبرداد:

راننده تاکسی توزیع کننده مواد مخدر در یاسوج دستگیرشد

راننده تاکسی توزیع کننده مواد مخدر در یاسوج دستگیرشد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک راننده تاکسی توزیع کننده مواد مخدر در یاسوج شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این راننده در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز مواد مخدر در این شهر دستگیر شد.

وی بیان داشت: در بازرسی ماموران از این این تاکسی سمند،360 گرم ماده مخدر از نوع تریاک در بسته های آماده توزیع، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد افزود: ماموران پس از دستگیری متهم، منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن مقادیری مواد مخدر به میزان هفت کیلو گرم تریاک بسته بندی شده کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: متهم برای اقدامات بعدی به دستگاه قضایی استان معرفی شد. 

کد مطلب 1653232

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