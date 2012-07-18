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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

باباخانی گفتگو با مهر:

پراکندگی مطب پزشکان در البرز عادلانه می‌شود

پراکندگی مطب پزشکان در البرز عادلانه می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز با بیان اینکه پراکندگی مطب پزشکان در استان البرز عادلانه نیست، گفت: اجرای طرح پزشک خانواده وضعیت موجود را تا حد زیادی رفع می کند.

محمدمهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه مطب های موجود در استان البرز به ویژه در شهر کرج از پراکندگی مناسبی برخوردار نیست و این امر مشکلاتی را در زمینه دسترسی بیماران به پزشک ایجاد کرده است.

وی افزود: مطب بیشتر پزشکان در شهرستان کرج در مناطقی که مردم از رفاه نسبی برخوردارند، واقع است و در مناطق کم برخوردار شاهد کمبود پزشک هستیم.
 
باباخانی اجرای طرح پزشک خانواده را عاملی در کاهش این تمرکز عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح و با بلوک بندی جمعیتی، پزشکان در تمام مراکز درمانی فعالیت خواهند کرد و شاهد برقراری عدالت در حوزه سلامت خواهیم بود.
 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز یادآور شد: پزشکان برای حضور در طرح پزشک خانواده، می توانند با مراجعه به سامانه دانشگاه علوم پزشکی، تشکیل پرونده دهند.
 
وی همچنین با تاکید بر عضویت پزشکان در طرح پزشک خانواده، تصریح کرد: تامین اجتماعی با هیچ پزشکی خارج از این طرح قرارداد بیمه امضا نمی کند.
 
به گزارش مهر، سامانه www.1590.ir برای ثبت نام جمعیت و انتخاب پزشک خانواده به زودی آغاز به کار می کند.
کد مطلب 1653234

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