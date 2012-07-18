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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

نداف خبر داد:

اتمام ارزشیابی رشته‌ها و کتاب‌های فنی و حرفه‌ای استان سمنان

اتمام ارزشیابی رشته‌ها و کتاب‌های فنی و حرفه‌ای استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون پژوهش،برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از اتمام ارزشیابی رشته ها و کتاب های فنی حرفه ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نداف ظهر روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل سازمان آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اتمام کار ارزشیابی رشته ها و اعتبار بخشی کتب جدید التالیف رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش با اهداف بررسی محتوای آموزشی و پرورشی، اظهار داشت: این طرح با همکاری کارشناسان فنی وحرفه ای و هنر آموزان و مدیران مجری طرح در سطح شهرستانهای استان پایان یافت.

وی گفت: نتایج بدست آمده از اجرای این طرح برای اصلاح اهداف اجرایی رشته های مختلف درسی و نیز اصلاح کتب جدیدالتالیف به دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: طی سالجاری  دو رشته ساختمان و نقشه برداری و اعتبار بخشی از چهار عنوان کتب رشته های فنی وحرفه ای شامل رسم فنی عمومی، مبانی دیجیتال، مبانی برق، فیزیک و آزمایشگاه توسط گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی این اداره کل در شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش ارزشیابی شد.

نداف در پایان گفت: سه عنوان کتاب رشته های کار دانش شامل ترسیم نقشه های ترکیبی، نقشه کشی معماری و حسابداری مقدماتی نیز در این برنامه ارزشیابی شد.

کد مطلب 1653236

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