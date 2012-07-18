فراخوان اولین مسابقه استانی عکاسی "کانون مهربانی" منتشر شد

سهیلا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقه عکاسی "کانون مهربانی" با موضوع مراکز فرهنگی هنری کانون برگزار می شود.

وی در ادامه اعلام کرد: معرفی مراکز کانون به عنوان بستری عظیم از فهم و خردورزی، فرهنگ سازی و ترویج فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی ویژه کودکان و نوجوانان شش تا 16 ساله، ایجاد بستر مناسب برای عرضه آثار فاخر عکاسی همکاران کانونی، اعضا و کلیه مراجعان کانون و معرفی بخش های مختلف مراکز کانون و فعالیت های جاری آنها از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به بخش های مختلف جشنواره عنوان کرد: علاقمندان می توانند در بخش مربیان و کلیه همکاران کانونی، بخش آزاد، کلیه مراجعه کنندگان به کانون، بخش اعضای دارای رنج سنی واجد شرکت در مسابقه مراکز کانون شرکت کنند.

شیخی بیان کرد: آثار عکاسی دیجیتال باید با کیفیت مناسب بر روی cd با رزولوشن 300 Dpiهمراه با یک نسخه پرینت A4ارسال شود و آثار عکاسی آنالوگ باید ضمن چاپ با کیفیت مناسب در اندازه A3 در صورت امکان همراه با نگاتیو ارسال شود و تکمیل و نصب فرم شناسنامه آثار در پشت عکس ها از شرایط شرکت در مسابقه است.

وی گفت: علاقمندان می توانند تا مورخه 30 شهریور ماه 1391 آثار خود را به دبیرخانه مسابقه واقع در استان کردستان، سنندج، خیابان طالقانی، خیابان ورزش، جنب پارک نسیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان کردستان دبیرخانه اولین مسابقه عکاسی کانون مهربانی ارسال و یا برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 08712255060 داخلی 31 تماس حاصل کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در پایان اظهار داشت: نمایشگاهی از آثار برتر مسابقه از 15 الی 20 مهرماه 1391 در نگارخانه ارشاد سنندج برپا می شود و در هر بخش به سه اثر برتر لوح تقدیر و جوایز ارزنده ای اهدا می شود.