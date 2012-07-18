بانوان تکواندوکار همدانی در لیگ برتر شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس تربیت بدنی دختران آموزش و پرورش نهاوند گفت: تیم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر شهرستان نهاوند در مسابقات آمادگی جسمانی که با حضور استانهای کشور در یزد برگزار شد، مقام سوم را به دست اورد .

معصومه چگینی افزود: فاطمه بحیرایی، زهرا صالحی، فاطمه مالمیر، فائزه گودرزی، هانیه کریمی، اسماء نادری و مریم عباسی دانش آموزان و اعضای تیم هستند.

وی گفت: این افراد با مربیگری ندا نجیبی، معصومه سیف، الهام جلالوند و سرپرستی زینب معصومیان در مسابقات شرکت کردند.

وی افزود: فاطمه بحیرایی دانش آموز نهاوندی مقام سوم انفرادی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

نایب قهرمانی بانوان همدانی در مسابقات سنگ‌نوردی کشور

تیم همدان نایب قهرمان مسابقات سنگ‌نوردی کشور در بخش زنان شد.

سیزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی و پاسداشت مربی پیش‌کسوت استاد "محسن نوری" در رده‌ی بزرگسالان و در بخش زنان با قهرمانی تیم زنجان به پایان رسید و تیم همدان نایب قهرمان شد و تیم کرمان بر سکوی سوم ایستاد.

در نتایج نهایی رشته‌‌ "سرطناب" فاطمه سلیمانی سنگنورد همدانی پس از الناز رکابی از زنجان در رتبه دوم قرار گرفت و مجموع سه رشته " Overall " سرطناب نگار ورشوچی از همدان سوم شد

شکست سنگین بانوان تکواندوکار همدانی در لیگ برتر

در ادامه سری مسابقات لیگ برتر تکواندو کشور، تیم بانوان ساوجبلاغ دو تیم همدان و کرمانشاه را مغلوب خود کرد.

تیم تکواندو بانوان این شهرستان با سرپرستی زینب فولادی و مربیگری ریحانه فولادی در مسابقات لیگ برترکشور شرکت کردند و توانستند تیم همدان را با نتیجه 10 بر صفر مغلوب خود کنند و تیم کرمانشاه را با نتیجه 10 بر صفرشکست دهند‌.

شرکت 360 شطرنج‌ باز در جشنواره سراسری شطرنج همدان

360 شطرنج‌ باز از استان‌های مختلف کشور در جشنواره سراسری شطرنج همدان شرکت دارند.

این رقابت‌ها در سالن کارگران همدان در جریان است و 23 نفر برتر این رقابت‌ها به فینال راه خواهند یافت و سپس با 10 نفر شطرنج‌باز برتر کشور به رقابت پرداخته و نفرات منتخب به تیم ملی می روند.

این مسابقات در 11 دور و به روش سوئیسی در قالب 10 میز رقابتی در حال برگزاری است.

استان گیلان با 31 شرکت کننده و تهران با 33 شطرنج‌باز بیشترین آمار حضور در این رقابت‌ها را دارند.

17 میلیون ریال جایزه نقدی برای برترین‌های این دوره از مسابقات درنظر گرفته شده و این رقابت‌ها توسط 11 داور نظارت و برگزار می‌شود.

تیم کاراته بانوان نهاوند مقام اول مسابقات چند جانبه کشور را کسب کرد

تیم کارته بانوان شهرستان نهاوند در مسابقات چند جانبه کاراته بانوان کشور در نتایج تیمی مقام اول را به دست آورد.

مسابقات منطقه ای کاراته بانوان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با عنوان جام رمضان با حضور 12 تیم از استان های مختلف به مدت دو روز در مجتمع ورزشی علیمرادیان شهرستان نهاوند برگزارشد.

در پایان این رقابت ها در مجموع نتایج رده های مختلف سنی تیم کاراته بانوان نهاوند مقام اول، استان لرستان دوم، تیم کرج سوم و تیم اراک مقام چهارم را به دست آوردند.

در این مسابقات 150 ورزشکار و 50 مربی و سرپرست حضور داشتند.

هشت جودوکار همدانی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

با تصمیم کمیته فنی هیات جودو استان همدان، هشت جودوکار این استان روز چهارشنبه به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند.

مسابقات جودو قهرمانی کشور از روز پنجشنبه و به مدت سه روز در رده سنی جوانان به میزبانی شهر بجنورد از توابع استان خراسان شمالی برگزار می شود.

ترکیب تیم همدان در وزن های منهای 55 تا به اضافه یکصد کیلوگرم این رقابت ها را پوریا نظری، مسلم فخیمی، علی نوروزی، صابر شه گو، حسن چیدری، احمد یادگاری، بهزاد محمدی و کیانوش نصریان تشکیل می دهند.

وحید درویشی به عنوان مربی و جواد بیات به عنوان سرپرست هدایت تیم همدان را در این دوره از مسابقات برعهده دارند.