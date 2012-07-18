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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

راهیابی دو کاراته کای شاهرودی به مسابقات شیتوریو آسیا

راهیابی دو کاراته کای شاهرودی به مسابقات شیتوریو آسیا

شاهرود-خبرگزاری مهر: مسئول کانون جوانان بسیج شاهرود از راهیابی دو کارته کای باشگاه فرهنگی ورزشی این کانون به سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای آسیا و اقیانوسیه خبر داد.

حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مسابقات کاراته سبک شیتوریوشیتوکای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان، پوریا عامری با کسب مقام سوم کومیته انفرادی و کیارش رضایی با کسب مقام دوم کاتای انفرادی جواز حضور در سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای آسیا و اقیانوسیه را بدست آوردند.

وی اظهار داشت: این دو کاراته کا با مربیگری داریوش رضایی به مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای قهرمانی کشور اعزام شده بودند. 

مسئول کانون جوانان بسیج شاهرود افزود: این مسابقات با حضور 580 کاراته کا در دو رشته کاتا و کومیته انفرادی و تیمی از 31 استان کشور در 23 تیرماه در ورزشگاه شهید هرندی تهران برگزار شد.

وی گفت: سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای آسیا و اقیانوسیه 21 تا 25 آذرماه در کشور هنگ کنگ برگزار می شود. 
 

کد مطلب 1653245

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