راهیابی دو کاراته کای شاهرودی به مسابقات شیتوریو آسیا

حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مسابقات کاراته سبک شیتوریوشیتوکای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان، پوریا عامری با کسب مقام سوم کومیته انفرادی و کیارش رضایی با کسب مقام دوم کاتای انفرادی جواز حضور در سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای آسیا و اقیانوسیه را بدست آوردند.

وی اظهار داشت: این دو کاراته کا با مربیگری داریوش رضایی به مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای قهرمانی کشور اعزام شده بودند.

مسئول کانون جوانان بسیج شاهرود افزود: این مسابقات با حضور 580 کاراته کا در دو رشته کاتا و کومیته انفرادی و تیمی از 31 استان کشور در 23 تیرماه در ورزشگاه شهید هرندی تهران برگزار شد.

وی گفت: سیزدهمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای آسیا و اقیانوسیه 21 تا 25 آذرماه در کشور هنگ کنگ برگزار می شود.

