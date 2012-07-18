جشن پیراهن مس کرمان برای این فصل برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند قرار بود این مراسم نمادین که برای افزایش روحیه تیم پیش از شروع مسابقات برگزار می شود در مس کرمان نیز انجام شود اما ظاهرا فشردگی برنامه های این تیم سبب شد که از پیراهن مس حداقل تا زمان شروع رسمی بازی ها رونمایی نشود.

با توجه به اعلام مسئولین تیم مبنی بر تغییراتی در شکل لباس مس در این فصل از بازی ها، هواداران این تیم به شدت علاقه مند هستند که لباس جدید مس کرمان را ببینند.

با این حال سه شنبه شب در یکی از هتل های شهر جلسه ای میان مدیرعامل باشگاه مس کرمان و بازیکنان همراه با ضیافت شام برگزار شد تا در این جلسه بیشتر در رابطه با مسائل روحی و روانی تیم بحث شود.

همچنین در این نشست مراد حاج جعفری رئیس هیئت فوتبال کرمان نیز در سخنانی برای بازیکنان مس کرمان در لیگ برتر جدید آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این مراسم نیز بازیکنان مس کرمان هم قسم شدند که از همان هفته اول با تمام توان به مصاف رقبای خود بروند و برای مس جایگاه خوبی را رقم بزنند.

تیم مس عصر چهارشنبه راهی اصفهان خواهد شد.

