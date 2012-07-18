20 میلیارد تومان اعتبارات سال گذشته چهارمحال و بختیاری تاکنون جذب نشده است

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات سال گذشته که تا کنون جذب نشده است و تا 31 شهریور ماه سال جاری دستگاه ها فرصت دارند این اعتبارات را جذب کنند.

وی تصریح کرد: نرخ بیکاری استان در سال 88 ، 16.4درصد بوده است در سال 89، 13.6درصد و در سال گذشته 13.3درصد بوده است.

فروزنده ادامه داد: نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال 88 ،3.1درصدکاهش داشته است و نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته 36،7 درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی استانداری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه محصول ناخالص داخلی استان از سال 82 تا سال 87 شش درصد کل کشور را این استان داشته است، بیان داشت: از سال 88 به بعد محصول ناخالص داخلی استان هفت درصد تولی کشور را این استان داشته است.

فروزنده یادآور شد: رشد محصول ناخالص داخلی استان 22.2 درصد در سال 82 نسبت به کشور با رشد متوسط استان بوده است و محصول ناخالص داخلی بسیار رشد کرده است.

وی اذعان داشت: آمار نشان دهنده این است که تولید سرانه در استان متوسط با افزایش تولید رشد کرده است و نسبت به متوسط کشور این استان شرایط خوبی داشته است.

فروزنده با اشاره به اینکه تحریم ها شرایط خاصی را برای ما به وجود آورده است، عنوان کرد: کشوراز این شرایط خاص به خوبی عبور کرده است.