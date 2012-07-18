180 میلیارد تومان به درمان بیمه شدگان مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان تامین اجتماعی استانداری با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت استان زیرپوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی قرار دارند افزود: این سازمان باید خدمات بایسته ای به مردم جامعه هدف ارائه کند.



وی با اعلام اینکه در سال گذشته، پنج میلیون و 250هزار نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی داشتیم افزود: از این تعداد 30 هزار نفر بستری و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند.



استاندار مازندران به تهدیدها و تحریمهای دشمن علیه کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات در حوزه اقتصادی و مسائل اجتماعی باید امورات کشور مدیریت شود.



طاهایی گفت: با توجه به تنوع مسائل و مشکلاتی که در بخش کشاورزی، صنعت و زیرساختهای کشور وجود دارد، موفقیت های چشمگیری در این حوزه ها مشاهده می شود.



وی ادامه داد: سیر فعالیت ها در بندر امیرآباد نشان می دهد علیرغم اینکه کشور با شرایط تحریم مواجه بوده در سه ماهه امسال 60 درصد افزایش صادرات داشتیم



طاهایی گفت: با همدلی و خردورزی بیشتر و انطباق رفتارها و عقلانیت متین تر از این چالش ها به طوربایسته عبورکنیم.



وی با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده گام مناسبی در حوزه درمان است افزود: این طرح علاوه بر اینکه درمان محورباشد باید به سمت تدابیر پیشگیرانه یا بهداشت محور سوق داده شود.



استاندار مازندران گفت: مشکل اساسی جامعه هدف با تامین اجتماعی در بخش درمان است.



وی افزود: با حضور وزیر بهداشت و درمان، در پنجشنبه هفته آینده، طرح پزشک خانواده درمازندران آغاز می شود.



وی از مسئولان تامین اجتماعی خواست تا موضوع مسکن مهر کارگران تامین اجتماعی را پیگیری کنند.



استاندار مازندران با بیان اینکه گل آرایی بخش ها، مراکز درمانی و شعبات تامین اجتماعی باید تقویت شود افزود: این امر به شادابی و روان بخشی فضاها کمک می کند و از موضوعاتی است که باید به صورت جدی به آن اهتمام شود.