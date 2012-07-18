بازدید نماینده سازمان بسیج مستضعفین از اردوهای جهادی در ملارد

مدیر روابط عمومی سپاه ملارد به خبرنگار مهر گفت: فائز و محمدیان نماینده سازمان بسیج مستضعفین و هیئت همراه و خاکی جانشین بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) از اجرای برنامه های بسیج سازندگی سپاه ملارد بازدید کردند.

شهاب فرهانی افزود: ابتدا نماینده سازمان بسیج در پروژه ساخت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) حضور پیدا کرد و ساخت این مسجد را از نزدیک روئیت نمود در ادامه توضیحاتی از زبان جهادگران بسیجی مشغول کار در این پروژه را شنید و از پیشرفت ساخت این مسجد و تعامل مسئولین شهرداری صفادشت و سایر نهادهای شهرستان با سپاه ملارد اظهار رضایت کرد.

وی افزود: در ادامه خاکی جانشین بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) با حضور در پروژه ساخت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) از تلاش جهادگران بسیجی سپاه ملارد در ساخت این مسجد که واقع در روستای چاقو از بخش اخترآباد است،‌ بازدید کرد.

این مسئول ادامه داد: نماینده سازمان بسیج مستضعفین و جانشین بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) پس از بازدید از مراحل ساخت مسجد در مدرسه شاهد روستای چاقو حضور پیدا کردند و از نزدیک با فعالیت های گروه جهادی ره پویان ولایت و خواهران جهادگر گفتگو کردند و مسائل و مشکلات مردم این روستا را از زبان خودشان شنیدند و در حاشیه این بازدید گروه مستند سازی سپاه ملارد هم به برداشت چند پلان از فعا لیت های جهاد گران پرداخت.

فرهانی گفت: در ادامه نماینده سازمان بسیج مستضعفین و جانشین بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء به همراه سرهنگ محمد قدیری فرمانده ناحیه ملارد سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) در مدرسه باقرالعلوم ملارد حضور یافتند و مسایل پیشرو در اجرای طرح هجرت 3 در مدارس ملارد را بررسی و بازدید کردند.

سرهنگ محمد قدیری فرمانده ناحیه ملارد سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران گفت: اختتامیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای چاقو برگزار خواهد شد.