به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق شعبانی پور ظهر چهارشنبه با تاکید بر این مهم در جمع خبرنگاران افزود: مساجد به عنوان پایگاه های دین و اندیشه در جامعه اسلامی مطرح اند و باید با بهره گیری از ماه مبارک رمضان و حضور نسل جوان و نوجوان در این اماکن به تقویت بنیه دینی و اعتقادی این قشر پرداخت.

وی ادامه داد: باید با آگاه سازی نسل جوان و نوجوان و تقویت روحیه خودسازی وتهذیب نفس در بین آنها به مقابله با اهداف شوم دشمنان در جبهه جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

نماینده ولی فقیه در ادامه از برگزاری 14 محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در سپاه ساوه خبر داد و گفت: برپایی مسابقات قرآن کریم، مسابقه طرح چهل حدیث، برگزاری کلاس های اخلاقی، برپایی جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع)، اجرای طرح قرآن در خانه و حضور در راهپیمایی روز قدس از دیگر برنامه های پیش بینی شده سپاه ناحیه ساوه در ماه مبارک رمضان است.