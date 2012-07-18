هدف همایش"زبان، هنر و تکنولوژی" ارتقاء مشارکت ملی برای تلفیق این حوزه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین موسی زاده، ظهر چهارشنبه در همایش بین المللی زبان، هنر و تکنولوژی از ارسال 450 مقاله تخصصی به دبیرخانه این همایش خبر داد و افزود: ازمیان 450 مقاله دریافتی، 270 مقاله پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه مقالات در چهار سالن به شکل همزمان ارائه می شود، افزود: 35 درصد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش در حوزه هنری، 20 درصد در بخش تکنولوژی و 45 درصد این مقالات در حوزه زبان ارائه شده است.

وی ادامه داد: برگزاری این همایش فرصتی برای تبادل نظر پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمام علاقمندان به حوزه های هنر، زبان و تکنولو‍ژی ایجاد می کند تا مقالات، دستاوردها و نوآوری هایشان را در یک همایش بین رشته ای ارائه کرده و با یکدیگر به بحث بگذارند.

موسی زاده در خصوص محورهای همایش بیان کرد: آموزش و یادگیری هنر، چالش ها و نوآوری ها، روش شناسی آموزش هنر، کاربرد تکنولوژی در آموزش هنر، زبان انگلیسی برای اهداف ویژه، کاربرد هنر در آموزش و یادگیری زبان، کاربرد تکنولوژی در آموزش زبان، روش شناسی آموزش زبان، ترجمه متون و واژگان هنری و ترجمه فیلم از محورهای این همایش است.

وی بیان کرد: اقدامات اولیه برای برگزاری این همایش در دی ماه گذشته انجام شد و در اسفندماه اطلاع رسانی هایی از طریق ایمیل و اینترنت در سراسر جهان وایران صورت گرفت.

وی افزود: از اوایل اردیبهشت و فروردین ماه پوستر این همایش طراحی و اطلاع رسانی هایی انجام شده است.

گفتنی است، همایش بین المللی"هنر، زبان و تکنولو‍ژی" در روزهای 28 تا 30 تیرماه سال جاری با حضور۵۵۰ محقق و پژوهشگر داخلی و خارجی در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.