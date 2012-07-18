به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش چهره امروز چهارشنبه در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به آسیب شناسی دارد، افزود: نباید واقعیت ها را کتمان کرد اما متاسفانه یک عده که مسئولیت هایی را نیز برعهده دارند مدام می خواهند بعضی از واقعیت ها را کتمان کنند یا بگونه ای سخن می‌گویند که هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: معتقدم ساده گرفتن مشکلات در نظام اقتصادی ایران یک فاجعه است.



این اقتصاددان با بیان اینکه دانشجویان باید در هر پدیده ای آسیب شناسی کنند یکی از این پدیده های مهم را در حوزه اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر ما در حوزه اقتصادی آسیب شناسی دقیقی را انجام دهیم متوجه می شویم که ریشه این آسیب ها در دو حوزه درون زا و برون زا وجود دارد.



نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تحریم ها علیه ایران و تحمیل جنگ هشت ساله را دو عامل مهم در حوزه برون زا دانست و درباره حوزه درون زا افزود: در زمینه حوزه درون زا در حوزه اقتصادی ما با چند عامل روبرو هستیم که در این راستا می توان به اشکالات ساختاری، درآمد نفت، نوع سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها اشاره کرد.



خوش چهره با بیان اینکه خیلی از تصمیمات قوه مجریه شخصی صورت می گیرد و سلایق شخصی در آن اعمال می شود، گفت: این در حالی است که در قوه مجریه باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود اما متاسفانه این رویکرد لحاظ نمی شود و یکی از طرح هایی که به آن انتقاد وارد است و بنده نیز منتقد آن هستم اجرای طرح مسکن مهر است.



خوش چهره با بیان اینکه طرح مسکن مهر بیشتر در روستاها اجرا می شود، افزود: روستاها بیشتر نیاز به مقاوم سازی دارند نه اینکه این منابع را در اجرای این طرح به خود اختصاص دهند.



وی گفت: طرح مسکن مهر ممکن است ایده خوبی باشد اما برای اجرای آن باید کار کارشناسی دقیقی صورت می گرفت.



این نماینده سابق مجلس در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خطاب به من گفته بود، طرح مسکن مهر در 7 الی 8 استان به صورت جدی دنبال می شود که اصلا در آن استان ها ما مشکل مسکن نداریم ولی فقط در آن استان ها مسکن ساخته می شود.



این استاد دانشگاه همچنین شرایط اقتصادی کشور را خاص و حساس عنوان کرد و افزود: ما امروز شاهد و ناظر آنیم که کشورهای غربی ما را تحریم می کنند. سازمان ملل قطع نامه هایی را علیه ما صادر کرده است به همین جهت باید به مسائل کلان نگاه اصلی بیندازیم به خصوص در حوزه اقتصاد. بنده معتقدم اقتصاد ایران نیاز به استراتژی دارد.



این نماینده سابق مجلس همچنین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری چندین سال در نام گذاری ها بر موضوع اقتصاد تاکید کرده بودند، افزود: باید اولویت را در حوزه اقتصاد و رفاه قرار دهیم و اگر این رویکرد را لحاظ کنیم می توانیم از مرحله بهت اقتصادی که در آن قرار گرفته ایم خارج شویم.



وی همچنین با بیان اینکه آمریکا از سناریوهای نظامی خود علیه ایران ناامید شده است، افزود: با اینکه آمریکا و کشورهای غربی از سناریوهای نظامی علیه کشورمان ناامید شده اند اما به حوزه دیگری متمرکز شده اند و آن حوزه اقتصادی است. به همین جهت می خواهند پازل های خود را در این حوزه به خوبی کنار هم قرار دهند و ما نیاز به تدابیر لازم و مهمی داریم و نباید غفلت کنیم؛ چراکه آنها فقط منتظر غفلت و سوءتدبیر از سوی ما هستند.

