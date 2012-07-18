پیوند دانشگاه با حلقه مهارت آموزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه در دیدار با مهدی فیض معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور که در محل دانشگاه علمی کاربردی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: خلاء مهارت آموزشی درحوزه آموزش عالی در کشور احساس می شود که لازم است جامعه دانشگاهی در این زمینه ورود پیدا کرده و این خلاء را مرتفع کند.

وی یادآورشد: با اقدامات صورت گرفته در این خصوص توسط دانشگاه علمی و کاربردی امیدواریم بیشتر از پیش تقویت شود.

عجم با بیان اینکه علاوه بر رشته های فنی و مهندسی باید برای تقویت رشته های علوم انسانی نیز اقدام کرد افزود: توجه به رشته های علوم انسانی و پرورش افرادی فرهیخته و آگاه یکی از دغدغه های مهم مسئولان کشور است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره بر تقویت رشته های علوم انسانی تاکید ویژه ای داشته اند تصریح کرد: این مهم باید بطور جدی مورد توجه مسئولین آموزش عالی و دست اندرکاران دانشگاهی کشور قرار گیرد.

استاندار قزوین با تاکید بر اینکه مراکز آموزش عالی به ویژه مراکز علمی و کاربردی باید برای تامین نیروی انسانی و ماهر جامعه به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی گام بردارد گفت: قزوین استانی صنعتی و کشاورزی است که برای حرکت با شتاب بیشتر در این دو حوزه نیازمند نیروی انسانی متخصص و ماهر است.