گسترش خدمات بهزیستی درگرو توانمندسازی معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی، در مراسم آغازین طرح آفتاب در جمع خانواده های تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی مقدم ‌تر از سایر بخش‌ها و مخصوصا توانمندسازی اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در سال جاری سازمان بهزیستی یک ابتکار جدید را در اجرای برنامه های خود در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه منابع انسانی، مالی، برنامه و تخصص برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم نیاز است، افزود: در طرح آفتاب تمامی مسئولان تلاش می کنند تا از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل جامعه هدف این سازمان قرار گیرند.

وی با اعلام اینکه طرح آفتاب برگرفته از سفرهای استانی دولت نهم و دهم است تا نقطه و سطح تماس با جامعه هدف را نزدیک تر کنیم، اظهار داشت: این برنامه با هدف پایش مددجویانی که مشکلات جدی دارند در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح آفتاب ما سختی های زندگی مددجویان و معلولان را از زاویه نزدیک تر احساس می کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشوراظهار داشت: هر سال باید 10 درصد از مددجویان در چرخه توانمندسازی قرار گرفته و از حمایتهای مستقیم بیرون آیند.

هاشمی با بیان اینکه رفع مشکل مددجویان و معلولان برای ما شیرین تر از هر خدمتی است، اظهارداشت: اولین گام در مددکاری اجتماعی ایجاد ارتباط رفتاری و کلامی با مددجو است.