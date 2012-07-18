طرح پزشک حانواده موثر در ترافیک شهری/ ساخت مرکز نگهداری ایتام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداربابل گفت: طرح پزشک خانواده منجر به کاهش بار ترافیک در مناطق مختلف شهر که محل تراکم مطب پزشکان است می شود.

محمد مهدوی امروز در گفتگوبی اظهار داشت: مرکز درمانی آیت الله روحانی، بیمارستان یحیی نژاد، بهشتی و بیمارستان کودکان امیرکلا در مکانهای خاص واقع شدند.

وی افزود: بر همین اساس اجرای طرح پزشک خانواده در کاهش ترافیک شهری و برداشتن بار از دوش مدیرت شهری موثر خواهد بود.

وی با اشاره به تراکم جمعیتی بابل در مناطقی همچون، کتی، موزیرج، حمزه کلا و کمانگر کلا اظهار داشت: در این مناطق پزشک برای ویزیت بیماران وجود ندارد و این معضل می تواند با اجرای طرح پزشک خانواده رفع شود.

ساخت مرکز نگهداری ایتام دختر در بابل



ساخت مرکز نگهداری ایتام دختر استان در بابل آغاز شد. مدیرکل بهزیستی مازندران در این مراسم گفت: هشت درصد جمعیت مازندران را سالمندان تشکیل می‌ دهند.

روح‌ الله ردایی با بیان اینکه هشت درصد جمعیت مازندران راسالمندان تشکیل می‌دهند، افزود: از سه میلیون جمعیت استان مازندران، 200 هزار سالمند وجود دارد که مراکز سالمندی ما قادر به پاسخگویی این تعداد نبوده و تاسیس مراکز جدید برای نگهداری سالمندان در مازندران ضروری است.

وی هزینه نگهداری هر سالمند در یک ماه راحدود یک میلیون تومان دانست وگفت:: سازمان بهزیستی ماهانه برای نگهداری سالمندان 200 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند که با توجه هزینه سنگین نگهداری سالمندان نیاز است تا خیران در این امر مشارکت جدی کنند.