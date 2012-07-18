دستگیری 52 معتاد پرخطر و ولگرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید لیراوی ظهر چهارشنبه ضمن اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در محدوده پارکهای شیان و لویزان، از دستگیری 52 معتاد پرخطر و بی خانمان و همچنین یک توزیع کننده مواد مخدر در این محدوده خبر داد.

وی در این خصوص گفت: در راستای اجرای تدابیر رییس پلیس تهران بزرگ و درخواست مکرر شهروندان مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی تفرجگاهها و پارکها، ماموران اداره عملیات ویژه این یگان روز گذشته اقدام به اجرای طرح برخورد با معتادان و خرده فروشان مواد مخدر در محدوده های پارک شیان و لویزان کردند.

لیراوی ادامه داد: در این طرح محدوده ها و نقاط جرم خیز این محدوده مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت و همچنین ماموران با تحت نظر گرفتن مظنونان و متهمان سابقه دار موفق شدند 52 معتاد پرخطر و یک توزیع کننده مواد مخدر را که به صورت خرده فروشی اقدام به توزیع مواد مخدر می کرد، شناسایی و بازداشت کنند.

این مقام انتظامی تشریح کرد: تمامی بازداشت شدگان در این طرح پس از صورتجلسه و تکمیل پرونده راهی ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران شدند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از وسایل همراه متهمان و بازرسی بدنی از آنها نیز مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش، کراک بسته بندی شده برای فروش کشف و همچنین در بازرسی از کیف یکی از متهمان یک ترازوی توزین دیجیتالی و یک بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

در این خصوص متهمان در پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر به جرایم خود اعتراف و برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند.