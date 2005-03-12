كميته راهبري مذاكرات هسته اي سوم فروردين در پاريس تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سيروس ناصري روز شنبه در پايان چهارمين دور از مذاكرات كارگروه هسته اي ايران و اروپا در گفتگوي زنده با شبكه خبر، با اشاره به اينكه هنوز درباره برخي از مسائل اصلي با طرفهاي اروپايي به نتيجه اي نرسيده ايم، گفت: در اين دور از مذاكرات درباره تضمينهاي قطعي كه اروپا بايد به ايران در بخشهاي سياسي ، فناوري ، هسته اي و امنيتي و تضمينهاي عيني كه ايران بايد در خصوص صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود به اروپا بدهد به نتيجه روشني نرسيديم.

وي با اشاره به اينكه چگونگي تضمينها براي ارايه به كميته راهبري براي تصميم گيري نهايي هنوز روشن نيست، در خصوص تضمينهاي اروپا به ايران و امكان تحقق آن گفت: آنچه كه اروپا تا به حال ارايه كرده است با آنچه كه مد نظر ايران است فاصله زيادي دارد اما آنچه مسلم است بر اساس توافقنامه پاريس تضمينهاي قطعي اروپا بايد متناسب با تضمينهاي عيني باشد و بر اين اساس هر آنچه آنها تضمين دهند مي توانند توقع تضمينهاي بيشتري از ايران داشته باشند و در مقابل اگر تضمينهاي اروپا محدودتر باشد تضمينهايي كه ما پيرامون اعتماد سازي به آنها ارايه خواهيم كرد كمتر خواهدبود.

وي با اشاره به اينكه جلسه بعدي اين كارگروه اواخر اين هفته تشكيل خواهد شد، گفت: هنوز برخي مسايل در بخش سياسي و نحوه دسترسي ايران به فناوري و همچنين تضمينهاي قطعي و عيني در مسائل هسته اي روشن نشده است كه در اين جلسه درباره آن بحث خواهد شد.

ناصري درباره خواسته هاي اروپا گفت: اروپا خواهان ايجاد توافق برسر مساله هسته اي است اما موضوع اين است كه بايد از مواضع غير منطقي دست بردارد.

وي تاكيد كرد: ما به اروپا گفته ايم به توليد سوخت ادامه مي دهيم زيرا در چارچوب مقررات بين المللي اين حق ايران است كه بتواند سوخت توليد كند.

عضو كميته راهبري مذاكرات هسته اي گفت: تصميم ايران اين است كه هيچگاه بدنبال توليد جنگ افزارهاي هسته اي نرود و اين تنها موضوعي هم است كه مي تواند درباره آن تضمين دهد

سيروس ناصري با اشاره به اينكه مشكل اروپا بر سر مذاكره با ايران صرفا سياسي است و نه فني، گفت: اروپا هنوز نتوانسته است جايگاه سياسي مذاكرات را به نقطه قابل قبولي برساند و افكار عمومي را براي ارايه راه حل منطقي توجيه كند اما آنچه مسلم است اين است كه زمان به سرعت براي اروپا در حال سپري شدن است.

وي به بن بست رسيدن مذاكرات ايران و اروپا را رد كرد، اما در عين حال گفت: در خصوص اصلي ترين محور مذاكرات يعني موضوع هسته اي هنوز حركت اساسي نشده است اما شواهدي وجود دارد كه اروپا در حال آماده شدن براي توافق بر سر راه حل نهايي است.

ناصري با اشاره به اينكه نحوه مذاكرات ايران و اروپا تا دو هفته آينده روشن تر خواهد شد درباره درخواست آمريكا براي توقف مذاكرات ايران و اروپا گفت: آمريكا اصولا از روند مذاكرات ايران و اروپا بي خبر است و بطور غير مستقيم خبرهايي از اين مذاكرات دريافت مي كند و بر همان مبنا هم اظهارنظرهايي مي كنند كه غالبا هيچ ربطي با واقعيت ندارد.

وي درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريكا گفت: رايس به خاطر بي اطلاعي از مذاكرات، مسائلي را طرح كرده است كه حتي شگفتي اروپاييها را هم برانگيخته است و به نظر مي رسد اخبار و اطلاعات خيلي ناقص به دست آنها مي رسد و آنها هم بر اساس توهمات خودشان اظهارنظر مي كنند.

وي در خصوص زمان و مكان برگزاري جلسه كميته راهبري گفت: كميته راهبري به احتمال زياد سوم فروردين در پاريس تشكيل جلسه خواهد داد و اگر دو طرف بتوانند مباني يك توافق را بطور روشن تعريف كنند فرصت براي تعريف جزييات و رسيدن به يك توافق كامل خواهد بود.