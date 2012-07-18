به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی در جلسه ستاد اقامه نماز شهرداری زنجان افزود: در راستای حفظ ارزش‌های اسلامی و همچنین پیشبرد اهداف مورد نظر، شهرداری زنجان اقدام به تشکیل سه ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد صیانت از حقوق شهروندی کرده است.

وی با بیان اینکه ستاد نماز به منظور ترویج و اشاعه نماز تشکیل شده است، افزود: رویکرد و نگاه شهرداری به مقوله نماز رویکردی مردم محور است که باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی خاص صورت گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان ستاد امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر ماموریت‌های شهرداری عنوان کرد و گفت: یکی از رویکردهای شهرداری در این ستاد که به مبانی دینی نیز برمی‌گردد، تذکر لسانی است و شهرداری باید با رویکردی جامع‌نگر به این موضوع بپردازد.

محمدی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ظرافت خاصی برخوردار است افزود: تمام دستگاه‌ها باید در ترویج و گسترش فرهنگ امر به معروف تلاش کنند تا این امر با تذکر لسانی فرهنگ‌سازی شده و شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و موجب تقویت سرمایه اجتماعی باشیم.

وی ادامه داد: با تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد و به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه و پیشرفت و ایجاد زیرساخت توسعه پایدار شهری خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان اضافه کرد: فعالیت در هر یک از این حوزه‌ها موجب تعالی سازمانی و تغییر نگرش شهروندان شده و در نهایت منجر به عملکردی مؤثر در این زمینه خواهد شد.

محمدی افزود: ستاد صیانت از حقوق شهروندی یکی دیگر از ستادهایی است که با نهادینه کردن قوانین موجب افزایش سطح رضایت‌مندی مردم و حل مشکلات آنان را فراهم می‌آورد.

وی عدم رعایت حقوق شهروندی (حقوق همسایگی، جمع‌آوری زباله و...) رعایت حمل و نقل درون‌شهری، مسائل شهری و... از مواردی است که می‌توان با دادن تذکر به دیگران بر مشکلات فائق آمد و این مسأله به عنوان یکی از شکل‌های صیانت از حریم شهروندی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار زنجان با اشاره به وجود فرهنگ‌پذیری در جامعه خاطر نشان کرد: تمامی افراد در رده سازمانی در شهرداری به عنوان عضو و نیروی روابط عمومی باید در اولویت اول آموزش در نحوه ارتباط برقرار کردن، نحوه آشنایی به وظایف سازمانی، نحوه برخورد با جامعه پیرامون آیینه مردم باشند.

محمدی گفت: امیدوارم با رفتار و عملکرد خود به گونه‌ای باشیم تا با جامعه‌شناسی شهری و پیرامونی خود و همچنین با انتخاب مخاطب مشخص در رده‌های مختلف کارهای شایسته‌ای را انجام دهیم.