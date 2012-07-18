زبان گویای هنر در ایجاد دغدغه زیست محیطی در بین شهروندان موثر است

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عقبه غنی فرهنگی مردم ایران اظهار داشت: ما از گذشتگان خود دو چیز را به ارث برده ایم؛ یکی از آنها، آداب و رسوم و فرهنگ و هنر و دیگری محیط زیست است.

وی افزود: اما متاسفانه با ورود تکنولوژی و مدرنیته شدن زندگی مردم این دو میراث ارزشمند مورد تهدید جدی قرار گرفته است.

این مسئول به انباشت زباله در محیط زیست طبیعی از جمله بیابانها و جنگلها اشاره کرد و بیان داشت: این مسئله یکی از مصادیق بی توجهی نسل کنونی به محیط زیست است.

حجت الاسلام حسینی همچنین از فراموشی بسیاری از آداب و رسوم و سنتهای گرانبهای قدیمی در زندگی مدرنیته کنونی سخن به میان آورد و گفت: با بهره گیری از زبان هنر از جمله هنرهای محیطی می توان این دغدغه را در مردم به وجود آورد که به این مسایل توجه بیشتری داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان افزود: در همین راستا، اقدام به برگزاری اولین جشنواره هنرهای محیطی در کرمان کرده ایم.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره طی روزهای 22 و 23 تیرماه جاری، اظهار داشت: این جشنواره باعنوان "یاد نقش ها" در دو بخش موضوعی و آزاد برگزار شد که با اعلام فراخوان آن از حدود سه ماه قبل، تعداد 157 اثر به دبیرخانه ارسال شد.

حجت الاسلام حسینی افزود: پس از داوری آثار، 14 اثر به مرحله پایانی راه پیدا کرد.

وی ادامه داد: همچنین با حضور اساتید کشوری برای حضور در این جشنواره، مجموع آثار مرحله پایانی یاد نقش ها به 20 اثر رسید.

حجت الاسلام حسینی بخش موضوعی جشنواره را شامل نقش و رنگ از بافته‌های سنتی کرمان شامل پته، قالی، گلیم و حصیربافی دانست و گفت: در بخش آزاد نیز رویکرد زیست‌ محیطی و بازیافت مورد توجه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با استقبال خوبی که شهروندان کرمانی از این جشنواره داشتند و همچنین با توجه به اهمیت موضوع، پیش بینی می شود طی سالهای آتی نیز "یاد نقش ها" برگزار شود.