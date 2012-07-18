عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد نویسنده برتر جانباز کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد انصاری فرد جانبار 70 درصد، عضو هیئت علمی و دارای 11 تالیف ویژه کودکان و نوجوانان شامل "مرد مهربان و مار"، "نبرد در جزیره"، "مردان قورباغه ای"، "موش های دشمن"، "شهر بادگیرها"، "کوچکترین شناسنامه دنیا" و "آوای قناری" است که پنج اثر آن در زمینه دفاع مقدس است.

همچنین کتاب خاطرات و خطرات و مجموعه مقالات کنگره شهید صدوقی و مجموع مقالات اندیشه اسلامی نیز از جمله مقالات به چاپ رسیده از نامبرده است.

در مراسم تجلیل از 43 نویسنده جانباز دفاع مقدس که با حضور وزیر ارشاد برپا شد، انصاری فرد به عنوان نویسنده جانباز برتر معرفی شد.

دو کتاب هزار نکته از نهج البلاغه و سفرهای خاله قورباغه نیز از وی در دست تالیف است.

مسابقه بزرگ کتابخوانی در دانشگاه پیام نور یزد برگزار می شود

مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان "ترنم مهدوی، ولایت علوی" از کتاب "آماده باش یاران امام زمان (عج)" نوشته حسین گنجی، عید سعید غدیر برگزار می شود.

مهلت ثبت نام شرکت در این مسابقه تا عید سعید فطر اعلام شده است.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6227220 یا 8253444 و یا آدرس اینترنتی www.pnu4yazd.com تماس بگیرند.

جوایز این مسابقه 12 کمک هزینه سفر به کربلای معلی، 12 سفر به مشهد مقدس، کاروان 80 نفره زیارتی قم، جمکران و جوایز نفیس دیگر است.

اداره فرهنگی دانشگاه پیام نور یزد با همکاری استانداری یزد، کانون مساجد و مجمع فعالان فرهنگی استان یزد برگزار کننده این مسابقه هستند.

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان 13 آبان همزمان با عید سعید غدیر خم برگزار می شود.

همچنین مسابقه شعر خوانی و قصه گویی با عنوان "یاوران کوچک" برای گروه سنی سه تا 10 سال با موضوع حفظ سه شعر از کتاب آخرین خورشید یا سه قصه پیرامون ولایت و ظهور حضرت مهدی (عج) برگزار می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد برتر کشوری شد

پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان یزد (شفق) به عنوان یکی از پنج تیم برتر دانشجویی دانشگاه های کشور معرفی شد.

مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یزد گفت: این پایگاه به آدرس Pnushafagh.ir از بین 180 تیم رسانه ای دانشگاه های کشور موفق به کسب رتبه پنجم شد.

احمد تولایی افزود: این رتبه بندی هر ماه توسط مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انجام می شود.

موضوعات پرداختی این پایگاه تحقیقی، فرهنگی، تحلیلی، آموزشی ، سیاسی و .... است.

تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

سازمان سنجش و آموزش کشور تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های فراگیر در مقطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را اعلام کرد.

سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت اطلاع رسانی خود تاریخ ثبت نام آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور را رسما اعلام کرد.

تاریخ ثبت نام آزمون فراگیر و در واقع همان زمان انتشار دفترچه فراگیر پیام نور در مقطع کاردانی به کارشناسی و کارشناسی فراگیر از ۹ مهرماه ۱۳۹۱ آغاز و تا ۱۶ مهر ۱۳۹۱ ادامه خواهد داشت.

زمان انتشار دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر و ثبت نام آن از ۱۲ مهر ۱۳۹۱ آغاز و تا ۲۰ مهرماه ۱۳۹۱ ادامه خواهد داشت.

تاریخ برگزاری آزمون هر سه مقطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۲۴ آذرماه ۱۳۹۱ خواهد بود.

ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org خواهد بود .

برگزاری دوره آموزشی مطالعات زنان در دانشگاه پیام نور استان یزد

دوره آموزشی مطالعات زنان با محوریت کتابهای نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، اخلاق جنسی در اسلام و غرب در دانشگاه پیام نور استان یزد برگزار می شود.

مدیر فرهنگی دانشگاه پیان نور استان یزد گفت: این دوره آموزشی با محوریت سه کتاب مسئله حجاب، نظام حقوق زن در اسلام، اخلاق جنسی در اسلام و غرب از مجموع آثار شهید مطهری (ره) و به صورت آموزش محور - پرسش و پاسخ با حضور اساتید مجرب دانشگاه در سه بازه زمانی قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

علی اکبر کریمی از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی را تقویت بنیه فکری و اعتقادی و تعمیق اندیشه های اصیل اسلامی، ایجاد نظام فکری و بستر سازی مناسب اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی (ص)، ارتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی قشر فرهیخته جامعه در مواجهه با جریان های ناسالم اجتماعی، فکری، شناساندن ابعاد شخصیتی و آثار و اندیشه های شهید مطهری(ره) به عنوان برجسته ترین اندیشمند جامع نگر دانست.

کریمی با بیان اینکه دوره آموزشی مطالعات زنان ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان با بازه زمانی 10 تا 12 ساعت برگزار خواهد شد، افزود: چنانچه تعداد شرکت کنندگان در هر کدام از مرکز و واحدهای دانشگاه پیام نور به حدنصاب برسد این دوره در همان مرکز برگزار خواهد شد.