نخبگان سربازان جنگ و جهاد علمی کشور/ شهادت در راه وطن افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهجت قاسمی در آئین افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، مخترعان و نخبگان را سربازان جبهه جنگ و جهاد علمی و پژوهشی عنوان کرد.

وی افزود: نخبگان و مخترعان کشور باید به خود ببالند که توفیقات و افتخارات روزافزون را برای کشور خود رقم زده و ایران اسلامی را پیشتاز صحنه های علمی و فناوری و هسته ای می کنند.

وی اظهار داشت: امام شهدا و شهدا و همگی از نخبگان کشور بودند و باید به آنها افتخار کرد که با همت و تلاش خود ایرانی پرافتخار را برای جوانان به میراث گذاشتند.

قاسمی گفت: جوانان امروز نیز باید با سلاح علم و دانش در جبهه های علمی جنگیده تا ایرانی پر افتخار را برای آیندگان به ارث بگذارند.

وی تصریح کرد: جنگ نرمی که دشمن امروز به راه انداخته اگر پرضررتر از جنگ مرزی و جغرافیایی هشت سال دفاع مقدس نباشد کمتر از آن هم نیست بنابراین خون شهدایی چون شهید شهریاری، شهید احمدی روشن و شهید عباسی و امثال آنها نیاز است تا در این جبهه نیز پیروز و سربلند باشیم.

همسر شهید شهریاری تاکید کرد: برای سربلندی و افتخار وطن و ادامه راه شهدای علمی و فناوری از هیچ تلاشی نباید فروگذار بود حتی اگر نتیجه این تلاش شهادت در این راه باشد.

قاسمی گفت: ایران توانایی پیشتاز بودن در همه صحنه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری را دارد و تنها کافیست که دست به دست هم داده و توانایی ها و استعدادها را شناسائی و در جهت توسعه کشور به کارگیریم.

